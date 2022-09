”Ei kuuna päivänä julkaistaisi nimeä ja kuvaa ilman lupaa” – Lapsiasiavaltuutettu eri mieltä JSN:n päätöksestä presidenttiparin pojan kuvan julkistamisessa, vetoaa YK-sopimukseen

Julkisen sanan neuvosto (JSN) antoi hiljattain vapauttavan päätöksen Iltalehdelle ja STT:lle tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja rouva Jenni Haukion lapsen kuvan julkaisemisesta. Johannes Ijäs Demokraatti

JSN katsoi äänin 10-3, ettei presidentin perheestä urheilutapahtumassa otettujen kuvien julkaiseminen loukannut lapsen yksityisyyttä, eikä siihen tarvittu huoltajan lupaa.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että tasavallan presidentin alaikäinen lapsi ei ole lähtökohtaisesti julkisuuden henkilö. Tiedotusvälineiden vastuulla on noudattaa alaikäisten suhteen erityistä varovaisuutta.

Neuvosto katsoo kuitenkin, että urheilutapahtuma oli julkinen yleisötilaisuus, jossa ihmisten kuvaaminen oli sallittua. Myös lapsia saa lähtökohtaisesti kuvata julkisella paikalla.

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen on eri linjoilla kuin JSN:n päätös.

– Olen tietysti virkamiehenä ja viranomaisena varovainen kritisoimaan tällaisen elimen ratkaisua. Kunnioitan sitä, mutta kyllä toivoisin, että journalistisissakin ratkaisuissa, joita JSN tekee, YK:n lapsen oikeuksien sopimusta huomioitaisiin nykyistä paremmin, hän sanoo.

Pekkarinen sanoo, ettei ratkaisussa viitata YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen kuin STT:n vastineessa.

– Ja siinäkin vähän sinnepäin. Tässä on kuitenkin kyse lapsesta, joka ei käytä valtaa vaan on vain valtaa käyttävien ihmisten jälkeläinen. Hän tai hänen vanhempansa eivät ole itse millään lailla hakeutuneet tai tyrkyttäytyneet tilanteessa julkisuuteen.

Pekkarinen pitää ongelmallisena tulkintaa, että presidenttiparin näkyvyys julkisella paikalla lapsen kanssa antaisi luvan julkaista heistä kuvia. Samoin hän kritisoi sitä, että uutiseksi tuli oikeastaan se, että presidenttiparin lapsi on katsomossa.

– On eri asia, jos olisi ollut uutinen näistä kisoista ja sitten siellä olisi ollut yksittäinen kuva, että tapahtumaan osallistui myös presidenttipari lapsineen. Mutta nythän siitä tehtiin lööppi (Iltalehti) lapsen olemisesta siellä katsomossa. Olen siis eri mieltä JSN:n ratkaisusta, vaikka kunnioitan heidän päätöstään. Toivon, että jatkossa ohjeita voitaisiin katsoa vähän tuoreemmin silmin, lapsiasiavaltuutettu toteaa.

MITEN SITTEN lapsiasiavaltuutetun mielestä median olisi ollut hyvä toimia tilanteessa?

Hänen mielestään olisi pitänyt pyytää lupa kuvan ja presidenttiparin pojan nimen julkaisemiseen.

– Jos sitä lupaa ei olisi tullut, päätöstä olisi kunnioitettu.

Journalismin kannalta olisi kuitenkin varsin haasteellista, jos julkisessa tilaisuudessa pitäisi aina kysyä kaikilta lupaa kuvaamiseen. Elina Pekkarinen opponoi tätätkin.

Hän toteaa, että jos urheilukatsomossa olisi rivikansalaisen lapsi ja tämän kuva julkaistaisiin nimeltä mainitsen lehdessä vanhemmilta kysymättä, ”jokainen journalisti ymmärtää, että se ei olisi ok”.

– Jos joku täysin ei-julkinen hahmo liikkuu lapsensa kanssa, hänen lapsestaan ei kuuna päivänä julkaistaisi nimeä ja kuvaa ilman lupaa.

– Mutta nyt kun presidenttiparin lapsella on vanhemmat, jotka toimivat julkisessa ammatissa, heidän lapsensa on kuvaustilanteessa eriarvoisessa asemassa muihin lapsiin verrattuna. Se on se, mikä minua tässä näivertää. Ikään kuin hänen vanhempiensa toiminta legitimoisi lapsen kuvan ja nimen julkaisemisen ilman lupaa. Kuitenkin YK:n lapsen oikeuksien sopimus lähtee siitä, että lapsia ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan toistensa kanssa johtuen heidän vanhempiensa toiminnasta. Tämä lausutaan siellä ihan erikseen, Pekkarinen sanoo.

Se taasen olisi ollut Pekkarisen mielestä sopivaa, jos olisi kuvattu presidenttiparia ja poikaa katsomossa, mutta olisi jätetty heidät kokonaan kuvan julkaisseessa uutisessa nimeämättä.

– Silloinhan se on tällaista yleistä kuvituskuvaa ja lapsi ei tule siinä sitten niin osoitetusti tunnistetuksi.