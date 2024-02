“Ei luutnantti Lammion käskytystä vaan vänrikki Koskelan yhdessä tekemistä” – tätä välikysymyksen esittäneet odottavat hallitukselta

Kolme oppositiopuoluetta, SDP, vasemmistoliitto ja vihreät, jätti tänään hallitukselle välikysymyksen työmarkkinatilanteesta. Demokraatti Demokraatti

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kritisoi sitä, että hallituksen vastaus kaikkiin tasapainottaviin aloitteisiin on ollut “ei, ei ja ei”.

– Hallitus on kieltäytynyt kaikista esityksistä, jotta sen aiheuttama työmarkkinakaaos saataisiin ratkaistuksi. Siksi tämä välikysymys jätetään, Lindtman totesi tiedotustilaisuudessa välikysymyksen jättämisen jälkeen.

SDP esitti viime syksynä muun muassa kättä päälle -mallia tasapainoisemman ratkaisun löytämiseksi työmarkkinoiden umpisolmuun. Viimeksi puolue ehdotti riippumattoman sovittelijan asettamista, jonka tehtävänä olisi löytää keinoja ulos vaikeasta tilanteesta.

Lindtman huomautti, että myös esimerkiksi presidentti Sauli Niinistö vetosi laajemman yhteiskunnallisen sopimisen puolesta.

– Tässä on iso riski, että hallituksen aiheuttama kaaos kylvää sellaisen riidansiemenen työmarkkinoille pitkäksi aikaa, että sen kaivaminen vie pois on todella vaikeaa. Ei luutnantti Lammion käskytystä ja komentamista vaan vänrikki Koskelan yhdessä tekemistä, hän totesi viitaten Väinö Linnan Tuntemattoman sotilaan henkilöhahmoihin.

– Vaatimus on se, että hallituksen on käynnistettävä aidot neuvottelut. Välikysymys kiteytyy siihen kysymykseen, että onko Orpon oikeistohallitus kaikkien aikaisempien hallitusten tapaan valmis keskustelemaan tasavertaisista lähtökohdista eri osapuolten kanssa.

“Koko meidän sovitteluinstituutiomme vaarannetaan.”

Hallituksen pitäisi Lindtmaniin mielestä ensitöikseen ilmoittaa, että se luopuu pohjoismaiselle mallille täysin vieraasta ajatuksesta sitoa sovittelijan kädet ja viedä pienipalkkaiset naisvaltaiset alat ikuiseen palkkakuoppaan.

– Koko meidän sovitteluinstituutiomme vaarannetaan. Olen täysin varma, että jos hallitus olisi valmis vetämään esimerkiksi tämän giljotiinin pois, edellytykset löytää ratkaisu erilaisista palkanmuodostusmalleista olisi paljon parempi.

VIHREIDEN puheenjohtaja Sofia Virta totesi, ettei puolueella ole luottamusta hallituksen uudistuskykyyn. Hän painotti, että Suomen työmarkkinoita ja taloutta pitää uudistaa, mutta avoimesti, reilusti ja tasapainoisesti.

– Näyttää siltä, että hallitukselle on tärkeämpää näyttää keskisormea ay-liikkeelle.

Vihreillä ei hänen mukaansa tarvetta neliraajajarrutukseen.

– Olemme jo aiemmin kertoneet, että meillä olisi valmiutta tukea myös valittuja uudistuksia kuten paikallisen sopimisen lisäämistä ja ansiosidonnaisen uudistamista, jos näihin tuodaan tasapainottavia elementtejä.

Vihreät odottaa myös ay-liikkeeltä vastaantuloa – että se on valmis hakemaan ratkaisuja ja tunnistamaan myös työmarkkinoiden uudistamis- ja joustavoittamistarpeita.

VASEMMISTOLIITON eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo huomautti, että ennen eduskuntavaaleja valtaosasta nyt tapetilla olevista heikennyksistä ei ollut mitään puhetta. Yksikään puolue ei esittänyt esimerkiksi ensimmäisen sairauslomapäivän palkattomuutta.

– Nyt kun petos on tullut ilmi, on ilmiselvää, ay-liikkeellä ei ole ollut muuta mahdollisuutta kuin yrittää taistella vastaan toimia jäsentensä puolesta. Ja me haluamme olla sitä tukemassa.

Vasemmistoliitolla voisi olla hänen mukaansa jotain ymmärrystä “pakottaville välttämättömille toimille”, jos niillä olisi edes jotain vaikutusta, mutta työlainsäädäntömuutosten vaikutus voi olla jopa negatiivinen.

– Hallituksella on täysin yksipuolinen jyräämisen linja, jolla on pitkäkestoisia vaikutuksia. Emme voi olla vain sivustakatsojia.

Saramon mielestä on tärkeää, että eduskunnassa käydään keskustelu, että eikö ole muita kuin hallituksen vaihtoehtoja – koska niitä on.

SUOMALAISTEN työmarkkinoiden toiminta on aina perustuneet sopimiseen – neuvotteluun kolmikantaisesti, SDP:n kansanedustaja, pitkään myös palkansaajakeskusjärjestö SAK:n puheenjohtajana toiminut Lauri Lyly huomautti.

– Nyt hallitus on ottanut koko työlainsäädäntöpaketin yksipuolisesti haltuunsa. Ja vielä ihmetellään, että palkansaajaliike kritisoi hallitusta.

Poliittiset lakot eivät häntä myöskään yllätä: “En ole kertaakaan istunut pöydässä, jossa on kirjoitettu lopputulos valmiiksi, että allekirjoitus tuohon.”

Tässä ei paljon hänen mukaansa pyydetä: pääministeri Petteri Orpo (kok.) tekisi järkevästi, jos kutsuisi työmarkkinaosapuolet pöytään keskustelemaan, miten tästä solmusta päästään.

– Täytyy sanoa, että työnantajapuoli on vetäytynyt neuvottelupöydästä ja hallitus on astunut tilalle, joka aivan poikkeuksellista.

Toiseksi suurin oppositiopuolue keskusta ei lähtenyt mukaan välikysymykseen. Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen sanoi aiemmin, että keskustalla on eri näkemyksiä työmarkkinakysymyksistä.

Hallitus vastaa välikysymykseen eduskunnan täysistunnossa ensi tiistaina. Välikysymysäänestykset pidetään keskiviikkona.

Uutista päivitetty klo 13.55