”Ei mikään ihme, että naiset pelkäävät sairastumista miehiä enemmän” – kysely: tältä korona-aika on tuntunut duunaritöissä

Korona-aika on iskenyt erityisen voimakkaasti SAK:laisten alojen naisiin. Heillä on ollut työssään miehiä yleisemmin pelkoa tartunnan saamisesta, heidän työnsä on muuttunut miehiä useammin kuormittavammaksi ja he voivat koronan seurauksena henkisesti huonommin kuin miehet.