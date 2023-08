”Ei nostata kulmakarvoja” – ulkoministeri Valtonen kommentoi Wagner-johtajan kuolemaa

Ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) mukaan Wagner-johtaja Jevgeni Prigozhinin lentoturma ei tullut yllätyksenä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Tuskin tämä on sellainen tapahtuma, joka meillä tai muualla, myöskään Venäjällä, kovin paljon kulmakarvoja nostattaa, hän sanoi kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Helsingissä.

- Tämä on Venäjän sisäinen kehityskulku, ja me varaudumme kaikkiin tilanteisiin.

Valtonen totesi, että Suomi seuraa muun muassa sitä, miten Prigozhinin kuolema vaikuttaa esimerkiksi Valko-Venäjällä ja Afrikassa toimiviin Wagner-joukkoihin.

Hänen mukaansa Suomea kiinnostaa myös se, minkälaisia vaikutuksia lentoturmalla on valtajärjestelyihin Venäjällä ja siihen, miten presidentti Vladimir Putin käy sotaa Ukrainassa.

Ulkoministeri ei sulkenut pois mahdollisuutta, että Wagner-joukot kostaisivat johtajansa kuoleman.

- Meidän on vaikea täältä käsin ryhtyä sellaista riskiä arvioimaan, mutta on tietysti selvää, että tällaisessa tilanteessa kaikki on mahdollista.