Ei ole kivaa olla Petteri Orpo – vain yksi asia suojelee enää kokoomuksen puheenjohtajaa

Petteri Orpon suosio sulaa ja mikä pahinta juuri vaalien alla. Uutissuomalaisen kyselyssä joka kolmas kyselyyn vastannut puoluevaltuuston jäsen ei kannata, että Orpo jatkaa puheenjohtajana seuraavan puoluekokouksen jälkeen. Antti Häkkänen ja nimeään vaihtanut Elina Valtonen (ex-Lepomäki) hengittävät niskaan. Rane Aunimo Demokraatti

Valtakunnallisissa gallupeissa kokoomus mataa 16–17 prosentin puolueena. Myönnettäköön, etteivät lukemat ole kauheasti sen alempana kuin eduskuntavaaleissa 2019. Mutta tapana on varsinkin ajatella, että oppositio lihottaa, kun ei tarvitse tehdä päätöksiä, etenkään ikäviä. Nyt ei ole kuitenkaan käynyt niin vaan pikemminkin päinvastoin. Tuskaa lisää oppositiokollega perussuomalaisten nousu kyselyiden ykköspuolueeksi. Miten tässä näin kävi, kyselee moni kokoomuslainen.

Kokoomus on julistanut julistamisesta päästyään, että myös ikäviä päätöksiä on kyettävä tekemään. Esimerkkiä puolue näyttää äänestämällä tyhjää EU:n elpymispaketista, siis suurimmasta yksittäisestä poliittisesta kysymyksestä, joka viime vuosina on tullut eduskunnan eteen. Paketissa on tietenkin kyse suoraan Euroopan ja Suomen talouden selviämisestä koronakriisin jälkeen, mutta mahdollisesti myös vielä suuremmista kysymyksistä. Haudanvakavista.

JULKISUUDESSA on puhuttu presidentti Sauli Niinistön roolista pitkäksi venyneissä hallituksen kehysriihineuvotteluissa. Niinistö on itse tuonut esiin kantaneensa huolta ”parlamentaarisesta umpikujasta”. Toisin sanoen siitä, jos hallitus olisi kaatunut ja maassa olisi pohdittu eduskunnan hajottamista ja uusien vaalien järjestämistä, joissa molemmissa presidentillä on perustuslaillinen roolinsa.

Mutta presidentillä on roolinsa myös ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Ja tähän ulko- ja turvallisuuspolitiikan ontologiseen kysymykseen kytkeytyy myös EU:n elpymispaketti, halusimme sitä tai emme. Eli suomeksi sanottuna paketin kaatuminen voisi uhata Euroopan talouden horjumisen kautta myös vakavasti Euroopan ja Suomen turvallisuutta, ja tämä jos mikä liittyy myös Suomen presidentin jäljellä oleviin valtaoikeuksiin.

Niinistö ei ole julkisuudessa kertonut olevansa huolissaan paketin kaatumisesta. Kuten sanottua hän on viitannut huoleen ”parlamentaarisesta umpikujasta”. Ei silti ole ollenkaan kaukaa haettua, että ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa yhdessä valtioneuvoston kanssa johtavaa presidenttiä kiinnostaa asiassa juuri tai ainakin myös tämä puoli.

PALATAAN Petteri Orpoon. Kokoomuksen kykenemättömyys ottaa suoraan kantaa paketin puolesta tai vastaan juuri tässä ulko- ja turvallisuuspoliittisessakin kehyksessä on häpeällistä ja surkeaa. Varmasti Orpo ja puolue laajemminkin ymmärtävät tämän sisimmässään, vaikka julkinen poliittinen todellisuus toista kertookin. Tänään Helsingin pormestari ja kokoomuksen tulevana presidenttiehdokkaanakin pidetty Jan Vapaavuori höykytti puoluettaan perussuomalaisten pelosta ja teki selväksi, että puolueen olisi syytä äänestää paketin puolesta.

Miksi Niinistö ei sitten suoraan sano, jos hänen huolessaan oli kyse myös Suomen turvallisuudesta? Luultavasti siksi, että huolta olisi vielä helpompi tulkita puuttumisena sisäpolitiikkaan, eduskunnan toimintaan ja jopa puolueiden linjoihin. Siis siihen, johon hän ei saa eikä voi puuttua. Muistetaan, että Niinistö on rakentanut nimenomaan eurooppalaista ja Euroopan turvallisuutta suhteessa muihin suurvaltoihin pitkässä linjassa.

PETTERI Orpoa ei joka tapauksessa käy kateeksi. Häntä suojelee enää lähinnä se, että kannatuksen putoaminen vaaleissa alle 17 % ei ole edelleenkään todennäköistä. Nimenomaan kuntavaaleissa kokoomus voi edelleen olla jopa suurin, tästä kaikesta huolimatta. Niin kova on kokoomuksen peruskannatus ja niin ehdoton sen perusäänestäjäkunnan vaihtoehdottomuus. Vain jaloilla äänestäminen eli kotiin jääminen uhkaa, jos sekään.