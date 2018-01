”Ei ole riemulla rajaa” – ”vihreiden lomanvietto Lapissa kaksinaismoralistista”

Keskustan tiedotetykki kansanedustaja Mikko Kärnä kääntää tänään sihtinsä vihreiden kansanedustajan Emma Karin ja Helsingin apulaispormestarin Anni Sinnemäen lomanviettoon.

– Olemme uuden ajan kynnyksellä. Kari ja Sinnemäki ovat molemmat sosiaalisen median mukaan olleet hiihtelemässä Lapissa. Vihreät poliitikot nautiskelevat Lapin hiihtokeskusten palveluista samaan aikaan, kun heidän oma puoluelehtensä julistaa, että ”hiihtohissien ja parkkipaikkojen parturoima tunturin kylki ei eroa kaivoksesta”. Onko kaksinaismoralismilla enää mitään rajaa? Lapin matkailua vastustetaan, mutta matkaillaan kuitenkin itse.

Kärnä pitää hyvänä, että Kari ja Sinnemäki ovat päättäneet viettää lomansa Lapissa, mutta toivoo vihreiltä tulevaisuudessa rakentavampaa suhtautumista Lapin matkailun kehittämiseen. Erityisesti Kärnä arvostaa Sinnemäen ratkaisua, sillä vielä Ultra Bran aikoinaan Sinnemäki haaveili ainoastaan ”Espanjan auringosta”.

– Lappi on ollut vuosikausia vihreiden suorittamien ylisuojelullisten hyökkäysten kohteena, mutta silti vihreät poliitikot tulevat talvisin Lappiin nauttimaan näihin heidän mukaansa ympäristöhaitoiltaan kaivoksiin verrattaviin lomakohteisiin. Ei ole riemulla rajaa, kun kaksilla rattailla ajaa. Vihreiden on nyt syytä muodostaa kanta Lapin kehittämiseen. Toistemme paitoja pesemällä me emme täällä pärjää ja kannatan itse monipuolista elinkeinorakennetta, joka nojaa ennen kaikkea matkailuun. Mitä vihreät haluavat? Turismi on parasta vientiteollisuutta, mutta se vaatii toimiakseen myös isoja tunturikeskuksia.

