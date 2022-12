”Ei puhuta miljardeista” – näin SDP:n Antti Lindtman perustelee hintakattoavausta

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman perustelee ryhmänsä eduskunnan budjettikeskustelussa tekemää sähkön hintakattoavausta energiakriisin viime päivien käänteillä. SDP esitti eduskunnassa kotitalouksille hintakattoa, joka rajoittaisi sähkön hinnan 20 senttiin kilowattitunnilta. Esitys vaikutti yllättävän ainakin keskustan ministerit. Simo Alastalo Demokraatti

– Kun tuli tieto, että Olkiluodon kolmas reaktori ei ole säännöllisessä sähköntuotannossa sydäntalvella, kävi selväksi, että tarvitsemme lisää toimia.

– Nyt on perusteltua käynnistää myös Suomessa keskustelu siitä, että miten takaamme kohtuuhintaista sähköä kaikille kotitalouksille tulevana talvena. Ilman uusia toimia sähkön hinta uhkaa nousta joinakin päivinä tai viikkoina täysin kohtuuttomalle tasolle, Lindtman sanoo Demokraatille.

SDP:n ryhmä toivoo, että ministeriössä käynnistetään valmistelu, jonka pohjalta voidaan päättää tarvittavista lisätoimista.

– Olemme hyvin avoimia tämän mallin suhteen.

Euroopan unionilta on odotettu pitkin syksyä yhteistä ratkaisua sähkömarkkinoiden kriisiin. Odottelun kestäessä moni EU-maa on ryhtynyt omiin toimenpiteisiin ja ottanut käyttöön erilaisia hintakattoja. Lindtmanin mukaan EU-tasoinen ratkaisu olisi ensisijainen ja Suomi on sellaista voimakkaasti ajanut, mutta päätöksenteko vaikuttaa vaikealta.

KESKUSTAN kansanedustaja Katri Kulmuni luonnehti SDP:n esitystä välistävedoksi. Lindtman kiistää tulkinnan, jonka mukaan tarkoituksena olisi ollut pitää keskusta pimennossa.

– Ei tässä ole tarkoitus ketään yllättää, vaan tuoda esiin sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän omat ajatukset siitä, että tuemme näitä hallituksen aiemmin päättämiä toimia. Nyt kun tilanne synkentyi, tarvitsemme lisää toimia.

Lindtman kertoo olevansa tyytyväinen elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) näkemykseen, jonka mukaan ministeriö käy parhaillaan läpi muiden EU-maiden malleja.

– Ministeri Saarikko totesi, että huoli on yhteinen ja hän myös totesi olevansa valmis uusiin keinoihin. Pidän tärkeänä, että kun huoli on yhteinen, niin sekä hallituksessa että myöskin täällä eduskunnassa haetaan yhteisiä keinoja siihen, että miten saadaan kotitalouksille kohtuuhintaista sähköä. Meidän ehdotus on hintakatto kotitalouksille, joka varmistaa sen, että yksikään kotitalous ei johdu kohtuuttomaan tilanteeseen. Tämä on yhteinen asia ja tarvitaan yhteisiä päätöksiä.

HINTAKATOSTA valtiolle aiheutuvat kustannukset on ajateltu katettavaksi sähköyhtiöiden ylisuuria voittoja leikkaavalla windfall-verolla.

– Tässä on useita eri malleja. Joissakin Euroopan maissa hintakattoa on tehty tukkumarkkinoita säätelemällä. Se on yksi vaihtoehto, jolloin kustannukset ovat pienemmät. Sitten on kompensaatiomalleja. Olemme avoimia näille vaihtoehdoille. Mutta meidän arvio on se, että jos puhutaan talven ajalle väliaikaiseksi tehtävästä hintakatosta, niin ei puhuta miljardeista, Lindtman sanoo.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) totesi keskiviikon täysistunnossa, että pääministeri Sanna Marinin (sd.) on syytä kutsua puolueet koolle esityksen vuoksi.

– Mikäli tällaiseen ratkaisuun halutaan yhdessä päätyä, joka on ymmärrettävää kansalaisten kärsimysten ja energian hinnan vuoksi, sillä on niin massiivinen vaikutus alijäämäämme ja valtiontalouteen, että pidän perusteltuna vaalikauden ollessa näin loppusuoralla ja vaikutuksen koskien koko ensi vuoden alijäämää, että pääministeri kutsuu tästä aiheesta keskustelun hallitus-oppositiorajan yli, Saarikko lausui.