”Ei-toivottujen peniskuvien lähettäminen rangaistavaksi” – SDP:n Mäkynen: On korkea aika saada laki tähän päivään

Hallitus uudistaa parhaillaan seksuaalirikoslainsäädäntöä. SDP:n kansanedustaja ja varapuheenjohtaja Matias Mäkysen mielestä kokonaisvaltainen uudistus on tärkeä ja tarpeellinen.

Hän muistuttaa tiedotteessaan, että lainsäädännön tarkoituksena on suojata paremmin seksuaalirikoksen uhreja sekä koventaa rangaistuksia. Yhtenä osana uudistusta on laajennetaan seksuaalisen ahdistelun määritelmää. Jatkossa myös esimerkiksi sukuelimiä esittävän valokuvan lähettäminen ilman vastaanottajan suostumusta olisi rangaistavaa.

”Verkossa ja viestitse tapahtuva seksuaalinen häirintä on yhtä vakavaa ja väärin kuin livenä tapahtuva häirintä. Sosiaalinen media ja internet ovat muuttaneet seksuaalisen häirinnän muotoja, ja on korkea aika saada laki tähän päivään. Uuden lain nojalla rangaistavaksi tulisi esimerkiksi ei-toivottujen peniskuvien lähettäminen, mikä on valitettavan yleinen, erityisesti naisiin kohdistuva seksuaalisen häirinnän muoto”, Mäkynen sanoo.

Pelkästään lainsäädännölliset muutokset eivät Mäkysen mukaan kuitenkaan riitä, vaan lisäksi tarvitaan enemmän resursseja ja rahoitusta lainvalvontaan. Kouluterveyskyselyn mukaan joka neljäs tyttö oli kokenut häirintää verkossa. Seksuaalinen häirintä on yleisin tyttöihin kohdistuva häirinnän muoto. Myös miehet ja pojat kokevat häirintää, mutta huomattavasti naisia ja tyttöjä vähemmän.

”Verkkohäirintä on este tasa-arvolle ja rajoittaa ihmisten toimintaa verkossa. Vain noin viidesosa seksuaalirikoksista ilmoitetaan tänä päivänä poliisille ja vain viidesosa ilmoitetuista tapauksista johtaa tuomioon. Yksi syy korkeaan ilmoituskynnykseen on seksuaalirikoksiin edelleen liittyvä häpeä ja uhrien syyllistäminen. On tärkeää antaa viesti, että häirintä ei koskaan ole hyväksyttävää eikä häirityn vika. Häiritsevien kuvien lähettämisen kriminalisointi ja raiskauksen määritelmän muuttaminen suostumuksen puutteeseen perustuvaksi ovat tärkeitä periaatteellisia muutoksia, jotka toivottavasti myös vähentävät uhrien kokemaa syyllistämistä ja laskevat kynnystä rikosilmoituksen tekemiseen.”

Lakiuudistusta valmisteleva oikeusministeriön työryhmä julkaisi raporttinsa heinäkuussa ja siitä jätettiin lausunnot syyskuussa. Lausuntojen jälkeen alkaa varsinainen lainvalmistelu oikeusministeriössä ja eduskuntaan esitys saapuu näillä näkymin ensi keväänä. Eduskunnassa asiaa tulee käsittelemään lakivaliokunta, jonka SDP:n valiokuntaryhmän vastaavana Mäkynen toimii. Mäkynen on tasa-arvoasiain neuvottelukunnan Miesjaoston puheenjohtaja.