”Ei vielä tarkoita kiistan ratkeavan” – kuntatyönantaja kutsui neuvottelupöytään huomiseksi

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön Jukon puheenjohtaja Olli Luukkainen kertoo, että Kuntatyönantajat on lähettänyt kutsun jatkamaan alan työehtosopimusneuvotteluja tiistaina kello 15. Luukkainen pitää kutsua hyvänä merkkinä, mutta huomauttaa, ettei se vielä tarkoita kiistan ratkeavan.

– Ainahan tämä on hyvä merkki siinä mielessä, että neuvottelu on edelleen elossa. En lataa tälle kutsulle vielä hirveästi odotuksia, että tässä mitään ratkeaa, mutta tietysti on hyvä, että tavataan, Luukkainen sanoo STT:lle.

Juko ilmoitti päättäneensä tiistaiaamuna alkavasta ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta, joka koskee sen koko jäsenistöä kunta-alalla lukuun ottamatta viranhaltijoita. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa tiistaina klo 7.

Juko päätti samalla voivansa jättää lakkovaroituksen kunta-alalle, jos tilanne sitä edellyttää. Luukkaisen mukaan he haluavat näin vauhdittaa sunnuntaina keskeytyneitä kunta-alan neuvotteluja.

Kunta-alan neuvottelut keskeytyivät eilen, kun lomarahaleikkausten hyvityksestä ei päästy sopuun. Kiista on yksi kipeimmistä neuvotteluja hiertäneistä asioista. Palkansaajapuoli on vaatinut tuntuvaa hyvitystä kilpailukykysopimuksessa sovituista julkisen puolen lomarahaleikkauksista.

Luukkaisen mukaan Juko ei hae ylimääräistä palkankorotusta, vaan lomarahaleikkauksen kompensaatio olisi oma pakettinsa. Se koskisi kilpailukykysopimuksen yhteydessä olleen leikkauksen kahta jäljellä olevaa vuotta. Sen suuruus olisi 150 miljoonaa per vuosi. Luukkaisen mukaan varaa on, sillä talous on kehittynyt paremmin kuin kikyä tehdessä odotettiin.

– Kun sitä hyvää on yhteiskuntaan tullut, tietäen, että julkinen sektori on alijäämäinen, niin kyllä sitä pitäisi jakaa niille, joilta sitä eniten otettiin.