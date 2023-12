”Ei voi antaa isoa kerrointa, että maali tulisi tehdyksi” – h-hetki työmarkkinoilla lähestyy

Palkansaajaliike ja työnantajat kokoontuvat jälleen iltapäivällä keskustelemaan suomalaisesta työmarkkinamallista. Kiistojen sävyttämänä pöydässä viimein istuvan ammattiliitto JHL:n va. puheenjohtaja arvioi, että tosi paljon saa tapahtua, että yhteinen sävel löytyy. Marja Luumi Demokraatti

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on mukana palkansaajakeskusjärjestö SAK:n neuvottelutavoitteissa, jotka koskevat työmarkkinamallia koskevia keskusteluja. Asiasta päätettiin maanantaina SAK:n hallituksessa. Marraskuussa hyväksyttyjä tavoitteita päätettiin täydentää JHL:n toiveiden mukaisesti.

SAK:n puheenjohtajan Jarkko Elorannan mukaan keskusjärjestö on nyt yksimielisesti tavoitteiden takana.

– Miesten ja naisten välistä samapalkkaisuuden edistämistä on painotettu lisää. Ja itsestäänselvyytenä pidettyä asiaa, että jokainen ammattiliitto neuvottelee ja sopii omat työehtosopimuksensa, on täsmennetty, Eloranta kertoo Demokraatille.

JHL:n va. puheenjohtaja Håkan Ekström nostaa kaksi asiaa, jotka täsmentyivät tavoitteissa, jotta liitto voi olla mukana SAK:n koordinaatiossa palkkamallista. Yksi tärkeä on samapalkkaisuus.

– JHL:llä on paljon naisvaltaisia työpaikkoja ja sopimusaloja, joten tavoite miesten ja naisten samapalkkaisuudesta on aihepiirinä erityisessä suojelussamme, Ekström toteaa Demokraatille.

Hänen mukaansa uusi muotoilu palkitsee niin JHL:n kuin Palvelualojen ammattiliiton PAMin tarpeita, vaikka PAMille kävi myös edellinen versio.

TOISENA korostuu se, että sopimusosapuolet ja liitot ovat itsenäisiä toimijoita. Ekström painottaa, että aiempikaan tekstiversio ei olisi ollut sinänsä viemässä liitoilta itsenäistä päätösvaltaa neuvotella ja sopia työehdoista.

– Meidän mielestämme tämän kirkastaminen oli syytä saada tekstiin mukaan. Tämä ei ollut asiana peikko kenellekään muullekaan, joten tämän puitteissa voidaan yhdessä edetä.

Julkisen alan palkansaajat ovat olleet huolissaan, että vientialojen ratkaisuihin kiinni lyötävä palkkamalli sysää julkisen alan työntekijät ikuiseen palkkakuoppaan.

– Ei voi tulla sellaista kattoa, joka säätelee sen, mitä voimme sopimuspöydässä liittona sopia, Ekström korostaa.

SAK:N Eloranta sanoo ylipäänsä olevansa tyytyväinen, että JHL on päättänyt olla mukana yhteisessä koordinaatiossa. Keskusjärjestö ja JHL ajautuivat kiistaan, kun JHL:n edustus jäi ulos työnantajien koollekutsumista keskusteluista uudesta työmarkkinamallista.

JHL ilmoitti aloittavansa selvityksen SAK:sta irtautumisesta. Pari päivää myöhemmin JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine ilmoitti eroavansa tehtävästään.

Prosessi ja keskustelu JHL:n eroamisesta keskusjärjestö SAK:sta ei kuitenkaan ole vielä kuopattu. Ekströmin mukaan liiton hallitus asettaa torstaina aikataulun, miten asiassa edetään.

– Asian esittelijänä ajattelen, että ensi vuoden puolella tammi-helmikuussa otetaan kantaa selvitystoimenantoon.

Edustajiston ylimääräinen kokous ottaa tuolloin kantaa, onko selvitykselle tarvetta vai ei.

SAK:N EDUSTAJISTON kokouksessa marraskuun lopulla käytettiin lukuisia puheenvuoroja yhtenäisyyden puolesta tilanteessa, jossa hallitus on myllertämässä suomalaisia työmarkkinoita.

– Siinä mielessä on hyvä, että tämä episodi, joka sisällöltään ei ollut kovin valtava, mutta joka sai aika isot mittasuhteet, on näiltä osin käsitelty, Eloranta toteaa viitaten kiistaan SAK:n delegaation kokoonpanoon työmarkkinamallipöydässä.

Tilanne lähti liikkeelle hänen mukaansa siitä, että JHL koki, ettei sen näkemyksiä kuulla riittävästi SAK:ssa. Tämä johti pohdintaan, tehdäänkö selvitys SAK:sta eroamisesta.

– Nyt olemme kuitenkin löytäneet yhteistä säveltä, ja se varmaan helpottaa JHL:n sisäistä keskustelua. Mutta en lähde ennakoimaan lopputulosta. On heidän asiansa käydä keskustelu ja pohtia, onko tarvetta selvitykseen ja jos on, niin mitä sitten tapahtuu.

KESKUSTELUT työmarkkinamallista jatkuvat tänään iltapäivällä palkansaajajärjestöjen ja työnantajaliittojen kesken. Kolmesta keskustelusta JHL on ollut mukana jo yhdessä ja on tänään myös mukana. Elorannan mukaan pöydässä on SAK:sta ollut hieman vaihtuvia kokoonpanoja, joten JHL:n mukanaoloon ei liity mitään kummempaa dramatiikkaa.

– Aikataulut ovat tiukat ja kaikki eivät pysty kaikkiin osallistumaan. On tärkeää, että ollaan aina täydellä porukalla paikalla.

Kaikkia SAK:n liittoja on erittäin tiiviisti informoitu, mitä pöydässä on puhuttu, Eloranta painottaa. Viisikko on saanut myös liitoilta evästystä keskusteluihin.

– Tämä on tärkeää muistaa: siellä ei edusteta vain omaa liittoa vaan SAK:laista perhettä. Siksi on tärkeää, että on kohtalaisen yhtenäinen näkemys siitä, mitä SAK:laisen liikkeen mielestä hyvä työmarkkinamalli pitäisi sisällään.

Tämänpäiväinen keskustelu on viimeinen kalenteroitu tapaaminen osapuolten kesken. Jatkuvatko keskustelut, sen näyttää tämä päivä, Eloranta sanoo.

– Sinänsä keskusteluja on käyty hyvässä, asiallisessa hengessä ja hyvin avoimesti, hän arvioi.

JHL:N EKSTRÖM on mukana tämänpäiväisissä keskusteluissa.

– Tämä on yksi merkki siitä, että vuoropuhelu SAK:n sisällä on aiempaa terveemmällä pohjalla, hän arvioi.

Itse tapaamisesta työnantajien ja palkansaajien kesken hänellä ei ole kovin suuria odotuksia.

– Minulla on se mielikuva, että ollaan tosi hankalassa asennossa. Tosi paljon saa tapahtua, että yhteinen sävel löytyy tällä aikataululla, joka on todella kunnianhimoinen. Vähän tulee sellainen fiilis, että yritetään pakkosynnyttämisellä aihiota, joka ei ole pakkosynnyttämisellä tehtävissä.

Työmarkkinamallin rinnalla pitäisi löytyä ratkaisuja myös muihin kysymyksiin. Ekström mainitsee esimerkiksi sovittelijatoimen mahdollisuuksien kahlitsemisen, työrauhakysymykset ja paikallisen sopimisen yksipuolisen laajentamisen, jotka hiertävät keskusteluissa pahasti.

Näitä ei voitane työnantajaliittojen kanssa ratkaista, Ekström arvioi, mutta jossakin pöydässä näistäkin pitäisi tässä pystyä neuvottelemaan ja sopimaan. Tässä Petteri Orpon (kok.) hallituksen rooli olisi hänen mukaansa keskeinen solmujen avaamisessa.

– Tämä päivä näyttää, mikä on mahdollista. Mutta en voi oikein hyvää kerrointa antaa sille, että maali tulisi tehdyksi.

Mieluummin kuitenkin saisi olla vuoropuhelua jatkossakin, koska sitä tämä maa kaipaa, hän huomauttaa. Jos keskusteluissa ei päästä tänään eteenpäin, lainsäädäntöpaketti etenee hallitusohjelman mukaisesti.

SEURAAVA työsopimuskierros tuleekin sitten olemaan hallituksen haluamalla mallilla sellainen, että valtakunnansovittelijan ovi Bulevardilla, ”huonojen tarjoilujen pöydässä” käy tiuhaan, Ekström ennustaa.

– Työtaistelut eivät ole vähenemään päin vaan ne kasvavat. Tämä olisi hyvä hahmottaa myös maan hallituksessa: sen ajama malli ei tuo lisää työrauhaa vaan pirstaloi järjestelmää entisestään.

TORSTAINA toteutuvat laajat vuorokauden lakot, jos hallitus ei peräänny rajuimmista heikennyksistään. Ekström ei pidä todennäköisenä, että hallituksen takki kääntyy lennossa.

JHL:n vuorokauden kestävät lakkotoimet käytännössä pysäyttäisivät Suomen junaliikenteen sekä metro- ja raitiovaunuliikenteen. Työtaistelun on kerrottu vaikuttavan myös muun muassa koulujen ja päiväkotien ruokailuun, busseihin, julkisten tilojen siivoukseen ja liikuntapaikkoihin eri puolilla Suomea.

Ekström uskoo, että kansalaisilta löytyy ymmärrystä toimille, vaikka ne saattavatkin vaikeuttaa arkea yhdeksi vuorokaudeksi.

– Ihmiset alkavat hahmottaa sen, kuinka suurista muutoksista tässä on kyse. Hallituksen esitykset esimerkiksi heikentävät työntekijän turvaa ja työttömien sosioekonomista asemaa huomattavasti ensi vuodesta lähtien.