”Eikö kokoomus pysähtynyt miettimään?” – vihreiden Virta suomi hallituksen talous- ja maahanmuuttopolitiikan yhtälöä hämmästyttävän huonoksi

Oppositiopuolue vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta syyttää hallituksen talous- ja maahanmuuttopolitiikan yhtälöä logiikaltaan hämmästyttävän huonoksi.

Vihreän eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Jyväskylässä puhuneen Virran mukaan tämä kokonaisuus ei ota huomioon maamme väestönkehityksen todellisuutta.

- Suomalaiset yritykset ovat tämän maan talouden kivijalka, enkä pysty ymmärtämään, miksi hallitus ohittaa elinkeinoelämän hätähuudon siitä, että tämä maa tarvitsee lisää työhön johtavaa maahanmuuttoa. Eikö kokoomus pysähtynyt miettimään, että sen lisäksi, että tuollainen maahanmuuttopolitiikka on epäreilua politiikkaa, on se myös typerää ja vastuutonta politiikkaa, Virta kysyi puheessaan.

– Miten ihmeessä Suomeen saadaan lisää ihmisiä tekemään töitä esimerkiksi hoiva- tai palvelualoille saati yritysten tai vihreän teollisuuden investointeja toteuttamaan, jos samaan aikaan leikitellään rasismilla ja oikein vaikeutetaan maahanmuuttoa? Työvoimapula on vuosikymmenen loppuun mennessä talouskasvumme suurin tulppa, ja siihen Orpon hallitus jättää vastaamatta. Sillä voi olla tuhoisat jäljet, hän sanoi.

Vihreät vaatii Virran mukaan hallitusta perumaan aikeensa ”potkia maasta pois kansainväliset työntekijät ja yrittäjät, jos he eivät ole saaneet kolmen kuukauden kuluessa solmittua uutta työsuhdetta”.

– Pelkästään monilla asiantuntija-aloilla rekrytointiprosessit voivat kestää näin pitkään. Tällainen ulosheitto-automaatti on epäinhimillinen eikä ole omiaan houkuttelemaan ihmisiä tulemaan Suomeen töihin ja tuomaan tänne perhettään, Virta huomauttaa tiedotteessa.

VIHREÄN eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne puolestaan nosti puheessaan esiin muun muassa Suomen talouden uudistamisen ekologisen kestävyyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi, sekä oppimistulosten ja yhteiskunnallisen eriytymisen korjaamisen. Harjanne muistutti myös yhä Euroopassa käynnissä olevasta sodasta.

– Tuntuu kaiken tämän keskellä uskomattomalta, että vuonna 2023 Suomessa rasismi ja äärioikeistolaisuus ovat poliittisia voimia, joille annetaan tilaa hallituspuolueita myöten. Mutta niin se on, ja siihen on puututtava. Yhdenvertaisuus on aivan keskeinen ja välttämätön liberaalin demokratian peruspilari, Harjanne sanoi.

Harjanne otti kantaa myös viimeaikaiseen keskusteluun median riippumattomuudesta ja lehdistönvapaudesta. Harjanne muistutti, että lehdistöä ei pidä pyrkiä hiljentämään, sillä lehdistönvapaus on kriittistä toimivalle, avoimelle demokratialle ja kansalaisyhteiskunnalle.

– Äärioikeistolainen, populistinen vihanlietsonta ei koske vain viholliseksi leimattavia ihmisryhmiä, vaan myös demokratian keskeisiä instituutioita. Vapaassa yhteiskunnassa valtaapitävät ovat vastuussa kansalle ja median vahtaamia. Epäonnistuneessa yhteiskunnassa asetelma on toisin päin. Yksi sellainen, synkkä ja autoritäärinen yhteiskunta löytyy itänaapurista, ja siihen suuntaan Trumpit ja Orbanit haluavat omia maitaan viedä. Sille polulle ei Suomea saa viedä, Harjanne painotti.

Erityisen huolissaan Harjanne kertoi olevansa ilmastosta. Hän painotti puheessaan, että ilmastokriisin ja luontokadon edessä ei ole varaa ajanpeluuseen tai heimoutuneeseen identiteettipolitiikkaan – ja vielä vähemmän taka-askeliin.

Demokraatti / STT