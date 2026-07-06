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Kirjallisuus

6.7.2026 08:08 ・ Päivitetty: 6.7.2026 10:48

Eino Leinon palkinto Dave ”Isokynä” Lindholmille

LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO
Laulaja-lauluntekijä Dave Lindholm Helsingissä marraskuussa 2013.

Tämän vuoden Eino Leinon palkinnon saa kitaristi, laulaja-lauluntekijä Dave Lindholm.

Demokraatti

Demokraatti

Suomen Kirjasäätiön tiedotteen mukaan Lindholmin vaikutus suomalaiseen kulttuurikenttään on kiistaton. Esille nostetaan esimerkiksi hänen pitkä uransa ja vaikutuksensa muihin kulttuurialan toimijoihin.

– Lindholmin vaikutus suomalaiseen kulttuurikenttään kattaa ajallisestikin jo yli puoli vuosisataa. Yhä uudet kuulijasukupolvet ottavat haltuun Daven elämäntyötä. Persoonallinen ja omaääninen tuotanto on laajalti vaikuttanut ja vaikuttaa paitsi yleisöön myös lukuisiin keskeisistä lauluntekijöistämme ja taiteilijoistamme.

– Hänen itseään korostamaton eetoksensa tuntuu välttävän kaikkea julistusta tai laskelmointia – taidetta tehdään taiteen vuoksi, omaan tahtiin ja alati uudistuen, tiedotteessa sanotaan.

Lindholmin tunnetuimpia kappaleita ovat muun muassa Pieni ja hento ote, Sitähän se kaikki on, Puhtaat laivat, Kuinka yö meni pois, Hei, mitä on olla vapaa, Petin pienen linnun ja Annan kitaran laulaa vaan. Tuorein albumi on viime marraskuulta.

Eino Leinon palkinto annetaan erittäin arvokkaasta teoksesta tai arvokkaana pidettävästä toiminnasta kirjallisuuden ja kulttuurin alalla. Palkintoa on jaettu vuodesta 1956 alkaen.

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