EK: Dubaista saatiin elinkeinoelämälle vahva signaali, että puhtaisiin ratkaisuihin kannattaa investoida

YK:n ilmastokokouksen neuvottelutulos pitää auki mahdollisuudet siihen, että Pariisin sopimuksen tavoitteet voivat vielä olla kirittävissä. Näin arvioi Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n vihreän kasvun johtaja Ulla Heinonen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

COP28-ilmastokokouksessa Dubaissa hyväksyttiin tärkeä päätöslauselma, jossa mainitaan ensimmäistä kertaa siirtyminen pois fossiilisista polttoaineista.

- Tähänastinen päästövähennysvauhti on kaukana Pariisin sopimuksen 1,5 asteen tavoitteesta, mutta Dubaista saatu sopu antaa edellytyksiä lähteä kirimään sitä kohden, Heinonen sanoo tiedotteessa.

- Elinkeinoelämälle valtioiden neuvottelutulos antaa vahvan signaalin siitä, että fossiilisten polttoaineiden käyttö on ympäri maailmaa tulossa päätökseensä ja että puhtaisiin ratkaisuihin kannattaa investoida.

Heinonen toteaa, että ratkaisevaa on nyt se, kuinka ilmastosopu saadaan käännettyä eri maissa konkreettisiksi toimenpiteiksi. Heinosen mukaan tähtäimessä tulee yhä olla Pariisin sopimuksen mukainen tavoitetaso ilmastopäätöksissä.

Heinonen pitää myönteisenä myös sitä, että kokouksen yhteydessä linjattiin globaaleista tavoitteista kolminkertaistaa uusiutuvan energian tuotanto ja kaksinkertaistaa energiatehokkuustoimet vuoteen 2030 mennessä. Samoin tärkeänä voi hänen mukaansa pitää aloitetta ydinvoimakapasiteetin kolminkertaistamisesta vuoden 2020 tasolta vuoteen 2050 mennessä, minkä Suomi allekirjoitti 21 muun maan kanssa.

Heinonen arvioi, että merkittävä edistysaskel on myös kokouksen alkupäivinä linjattu sopu ilmastotuhoja koskevasta rahastosta. Sitä vastoin vapaaehtoisten hiilensidontamarkkinoiden osalta kokous päätyi epäonnistumiseen, koska sopua markkinamekanismeista ei saavutettu lainkaan.

”Päätös oli selvä viesti, että kivihiili, öljy ja kaasu ovat mennyttä aikaa.”

KESKUSKAUPPAKAMARIN johtava asiantuntija Teppo Säkkinen puolestaan arvioi, että päätös on selvä viesti yrityksille ja rahoitusmarkkinoille siitä, että suunta on puhtaaseen energiaan. Keskuskauppakamarin mukaan suomalaisilla yrityksillä on paljon annettavaa kokouksen päätösten toteuttamiseen.

- Tämä on selvä viesti yrityksille ja rahoitusmarkkinoille, että kivihiili, öljy ja kaasu ovat mennyttä aikaa ja suunta on puhtaaseen energiaan. Suomalaisten yritysten ilmastoratkaisuille tämä luo yhä kasvavaa kysyntää maailmalla, Säkkinen sanoo tiedotteessa.

Säkkisen mukaan kokouksen tulosta voi siis pitää erittäin myönteisenä, koska kokoukselta odotettiin selviä linjauksia fossiilisista polttoaineista ja puhtaasta energiasta.

- Ilmastokokous kehottaa valtioita siirtymään pois fossiilisista polttoaineista ja kiihdyttämään toimia jo tällä vuosikymmenellä, Säkkinen jatkaa.

EK ja Keskuskauppakamari kertovat, että Suomen elinkeinoelämä satsasi ilmastoneuvotteluihin enemmän kuin koskaan. Suomella oli YK:n ilmastokokouksessa ensimmäistä kertaa oma paviljonki, jonka toteutukseen osallistui yli 20 yritystä ja organisaatiota yhdessä Keskuskauppakamarin, Elinkeinoelämän keskusliiton, Climate Leadership Coalitionin sekä Business Finlandin kanssa.