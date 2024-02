EK yritysvastuudirektiivin kannalla, huolet samat kuin hallituksella – ”Toivomme, että ratkaisu voidaan vielä löytää”

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:ssa seurataan johtaja Tommi Toivolan mukaan jännityksellä, miten maat huomenna äänestävät EU:n yritysvastuudirektiivistä. EK kannattaa direktiiviä, mutta sen huolet ovat samat kuin suuren valiokunnan tänään hyväksymässä kannassa. Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

Eduskunnan suuri valiokunta päätti tänään yhtyä hallituksen kantaan EU:n yritysvastuudirektiivistä. Sen mukaan Suomi voi pidättäytyä äänestämästä neuvottelutuloksesta osana isompaa joukkoa. Miten tämä uutinen otettiin vastaan EK:ssa?

– Meillä on sellainen toivomus, että kun yritysvastuudirektiivissä on päästy hyvin pitkälle ja saatu paljon hyvää, niin me lähtökohtaisesti kannatamme direktiiviä. Näemme hyvänä sen, että syntyy yhtenäinen eurooppalainen säännöstö sen sijaan, että joka maassa on erilaisia toimintatapoja, Toivola kertoo Demokraatille.

– Lopullisessa versiossa on kuitenkin vielä tiettyjä haasteita, joita me toivomme, että voitaisiin tässä loppumetreillä vielä saada oikaistua. Siinä mielessä on ihan hyvä, että Suomella on tällainen harkintamahdollisuus vielä, hän jatkaa.

Toivolan mukaan EK:ssa ollaan vahvasti sitoutuneita edistämään ilmasto- ja vastuullisuusasioita ja suomalaiset yritykset ovat myös hyvin vastuullisia toiminnassaan.

EK:n näkökulmasta huolestuttavat kohdat ovat samat, jotka hallitus on nostanut omassa kannassaan esiin. Suomi suhtautuu erittäin kriittisesti ryhmäkanneoikeuden ja todisteiden esittämisvelvollisuuden laajentamiseen.

Jos näitä kohtia ei saada pois, niin pitäisikö Suomen silloin mielestänne pidättäytyä äänestämästä?

– Emme lähde ohjeistamaan, että mitä pitää siinä äänestys- ja neuvottelutilanteessa tehdä. Kyllä me kannatamme ja tuemme sitä, että tähän ratkaisu löytyy ja direktiivin kanssa päästäisiin maaliin, mutta yritetään tehdä se, mitä on tehtävissä.

Entäpä jos yritysvastuudirektiivi kaatuu, mitä siitä suomalaisille yrityksille ja niiden kilpailukyvylle seuraa? Toivola huomauttaa, että toivoa voi asettaa jatkovalmisteluun.

– Jos huominen äänestys päätyy siihen, että tulosta ei hyväksytä, niin valmisteluhan varmasti jollain tavalla jatkuu. Se on tietysti auki, että missä muodossa, mutta toivon mukaan saataisiin maaliin se kokonaisuus.

– Tietysti iso uhka on siinä, jos kävisi niin, että direktiivi kaatuu. Sitten ollaan pahimmillaan tilanteessa, jossa eri maissa olisi erilaisia lakeja sen sijaan, että meillä olisi yhtenäiset pelisäännöt. Sellainen tilanne ei ole toivottava.

Jos käy niin, että huomisessa äänestyksessä neuvottelutulos menee läpi sellaisenaan, haasteellisine kohtineen kaikkineen, niin onko se EK:n näkökulmasta enemmän plussaa vai miinusta?

– Direktiivi on positiivinen kokonaisuus vastuullisuuden, ilmasto- ja ihmisoikeusasioiden kannalta, niin siinä mielessä toivotaan, että menee maaliin. Mutta nämä haasteelliset kohdat ovat ongelmallisia ja toivomme, että ratkaisu voidaan vielä löytää. Mutta kun toivomus on, että tehdään se mitä tehtävissä on, niin ei tässä nyt olla halukkaita lähteä sitä kokonaisuutta varmaan kuitenkaan kaatamaan.