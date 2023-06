Ekonomit ja TEK: Suomesta on tehtävä toimivampi maa myös maahanmuuttajalle

Koulutus- ja työperäinen maahanmuutto on perusta Suomen hyvinvoinnille, Suomen Ekonomit ja Tekniikan akateemiset TEK muistuttavat. Ammattiliittojen mielestä tulevan hallituksen on tehtävä töitä sen eteen, että Suomeen tulevat ihmiset voivat elää täyttä elämää. DEMOKRAATTI Demokraatti

Ekonomit ja TEK julkaisivat tiistaina poliittisen pamfletin, jossa tarjotaan näkökulmia ja suosituksia poliittisille päätöksentekijöille siihen, miten edellä mainittu tavoite toteutetaan käytännössä.

Pamfletissa neljätoista kansainvälistä kirjoittajaa kertoo omista kokemuksistaan. Jutun sitaattinostot ovat heidän kirjoituksistaan.

”Suomalaiset rekrytoijat ovat etäisiä ja kaavamaisia eivätkä ole kiinnostuneita hakijasta ihmisenä.”

EKONOMIEN elinkeinopolitiikan asiantuntija Ted Apter toteaa tiedotteessa, että rekrytointitapoja on uudistettava ja kaikkien kielitaitoa sekä kulttuurista ymmärrystä on lisättävä.

– Monimuotoistuva työelämä vaatii organisaatioiden työyhteisöiltä uutta osaamista. Tästä on kuitenkin hyötyä niin ihmisille henkilökohtaisesti kuin liiketoiminnallekin, hän sanoo.

Apterin mukaan esimerkiksi kielitaitovaatimukset olisi syytä arvioida tehtäväkohtaisesti sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Ne tulisi myös viestiä rektyroinneissa selkeästi.

”Suomi on kerho, johon pääsee vain avaimella.”

TEKIN osaamispolitiikan asiantuntija Tapio Heiskari katsoo, että kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille on luotava toimivat askeleet työelämään.

– Verkostoituminen ja työelämävalmiuksien vahvistaminen vaativat nykyistä enemmän yhteistyötä korkeakoulujen, liittojen ja elinkeinoelämän välillä, Heiskari sanoo tiedotteessa.

Pamfletissa esitetään, että korkeakoulujen englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin voitaisiin luoda englanninkielisiä harjoittelu- ja lopputöiden toimeksiantomessuja, joissa opiskelijat, työnantajat ja ammattiliittojen edustajat voivat tavata ja verkostoitua.

Lisäksi pamfletissa linjataan, että korkeakoulujen ulkomaalaistaustaisille tutkinto-opiskelijoille tulisi myös myöntää pysyvä työlupa valmistumisen yhteydessä.

”Yksi syy siihen, miksi halusin jäädä Suomeen, on työn ja vapaa-ajan tasapaino.”

TEKIN innovaatio- ja elinkeinopolitiikan asiantuntija Mikko Särelä kiteyttää, että Suomella on rutkasti mahdollisuuksia, mutta ne on tunnistettava ja niitä on opittava hyödyntämään.

– Ihmiset tulevat ja jäävät tänne, kunhan vain teemme Suomesta nykyistä toimivamman maan myös maahanmuuttajille, hän sanoo.

Särelän mukaan digitaalisen Virtual Finland -palvelualustan toteuttaminen olisi yksi askel kohti mutkattomampaa maahantuloa.

Ulkoministeriön käynnistämän poikkihallinnollisen Virtual Finland -hankkeen muitteissa on suunniteltu viranomaisten yhteistä asiointipalvelua, hankkeen sivuilla kerrotaan.

– Sen ideana on, että ulkomainen työntekijä voisi laittaa vireille maahantuloon liittyvät viranomaisasiat digitaalisesti lähtömaasta käsin. Palvelu opastaisi käyttäjää askel askeleelta, ja sen avulla voisi myös seurata lupaprosessien etenemistä. Tulevaisuuden tavoitteena on, että palvelun kautta voisi edistää myös Suomeen asettumiseen liittyviä asioita, kuten asunnon hankintaa, lasten päivähoitopaikkojen löytämistä ja pankkipalveluiden käyttöönottoa, sivustolla kerrotaan.