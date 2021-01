EKP: Pankit kiristäneet lainahanojaan

Euroalueen pankit ovat entisestään tiukentaneet ehtojaan lainojen myöntämiselle viime vuoden lopulla, ilmenee Euroopan keskuspankin kyselystä. EKP arvioi, että koronatilanteen heikentyminen on saanut pankit entistä varovaisemmiksi. Demokraatti.fi/STT

Useimmat kyselyyn vastanneet pankit ennakoivat, että sama suunta jatkuu myös tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Kehitys koski sekä yritysten että kuluttajien lainoja. Kyselyyn on vastannut 143 euromaissa toimivaa pankkia.

Yrityslainojen kysynnän odotetaan kasvavan lähikuukausina, kun yrityksissä haetaan rahoitusta koronakriisin yli. Kuluttajien lainanottohalun odotetaan sitä vastoin laskevan.

Kehityssuunta on toisin sanoen toinen kuin mitä EKP on mittavilla elvytystoimillaan tavoitellut. EKP patistelee pankkeja pitämään rahaa liikkeessä yritysten suuntaan pitämällä pankkien talletuskorot miinuksella. Joulukuussa EKP päätti kasvattaa lainaosto-ohjelmaansa 500 miljardilla eurolla ja pidentää sen kestoa yhdeksällä kuukaudella, ainakin vuoden 2022 loppuun asti. Koko osto-ohjelma on kasvatettu 1,85 biljoonaan euroon.