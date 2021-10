”Eläimiä kohdellaan väkivaltaisesti myös aivan arkisissa tilanteissa” – SEY:n mukaan eläinsuojeluilmoitukset lisääntyivät keväällä

Eläinsuojeluilmoitukset erityisesti koirien väkivaltaisesta kohtelusta ovat lisääntyneet, eläinsuojelujärjestö SEY Suomen eläinsuojelu kertoo. DEMOKRAATTI Demokraatti

Vuositasolla SEY saa noin kahdeksantuhatta eläinsuojeluilmoitusta, ja tavallisesti eläimiin kohdistuvasta väkivallasta ilmoitetaan järjestölle muutamia kertoja viikossa. Keväällä 2021 ilmoitusten määrä nousi SEY:n mukaan selvästi.

– Kasvua on tänä vuonna ollut erityisesti niin sanottua arkista väkivaltaa koskevissa ilmoituksissa. Arkisella väkivallalla tarkoitamme eläimen paineistamista ja pelottelua, kuten raahaamista, läpsimistä tai nykimistä, jota ei aina mielletä väkivallaksi, mutta joka on yhtä kaikki epäeettistä, SEY:n toiminnanjohtaja (vs.) Maria Lindqvist kertoo tiedotteessa.

Koirien väkivaltainen kohtelu nousi voimakkaasti esiin keväällä, kun Oikeutta eläimille -järjestö julkaisi materiaalia, jonka mukaan suojelukoirien kouluttamisessa on käytetty väkivaltaa useissa koulutustapahtumissa.

– Suojelukoirien väkivaltainen kohtelu on äärimmäinen esimerkki laittomien ja epäeettisten koulutusmenetelmien käytöstä. Eläimiä kohdellaan väkivaltaisesti ja pelotellaan koulutuksen nimissä kuitenkin myös aivan arkisissa tilanteissa. Tämä ilmenee muun muassa meille lähetetyistä eläinsuojeluilmoituksista, Lindqvist sanoo.

SEY muistuttaa, että myös muihin eläimiin kohdistetaan väkivaltaa. Erityisesti hevoset ovat Lindqvistin mukaan käyttötarkoituksensa vuoksi haavoittuvassa asemassa.

– Hevosia koulutetaan yhä pakotteiden ja rangaistusten avulla, mikä ei ole eläinsuojelulain mukaista. Myös tuotantoeläinten hyvinvointia voitaisiin monessa tapauksessa parantaa opettamalla niille taitoja, jotka helpottavat käsittelyä ja hoitotoimenpiteiden suorittamista, Lindqvist sanoo.

”Eläinten kouluttaminen väkivallalla johtuu yleensä tiedon puutteesta.”

SEY muistuttaa, että tutkimustieto eläinten käyttäytymisestä ja oppimisesta on todistanut pakotteisiin ja rangaistuksiin pohjautuvien koulutusmetodien olevan perusteettomia ja haitallisia.

Suomen eläinkouluttajat ry:n puheenjohtaja Sofia Haapasen mukaan eläintenkouluttaja törmää kuitenkin työssään edelleen tilanteisiin, joissa eläimeen kohdistetaan eritasoista fyysistä ja henkistä painetta tai väkivaltaa.

– Eläinten kouluttaminen paineella tai väkivallalla johtuu yleensä tiedon puutteesta ja siitä tavallisesta ajatuksesta, että ihminen olisi oikeutettu moittimaan tai kurittamaan eläintä, mikäli se ei käyttäydy ihmisen mielestä sopivalla tavalla, Haapanen sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa vanhat menetelmät istuvat edelleen syvällä, vaikka tieto nykyaikaisista, positiiviseen vahvistamiseen perustuvista koulutusmenetelmistä lisääntyy.

– Yleensä uuden oppiminen vaatii halua, harjoittelua ja lukuisia onnistuneita toistoja. Positiivisen vahvisteen käyttö ja sen soveltaminen tehokkaasti ei ole tästä poikkeus. Pakotteiden käyttöä perustellaan tyypillisesti positiivisen vahvistamisen toimimattomuudella. Yleensä kysymys on kuitenkin siitä, että positiivista vahvistamista ei vain ole opeteltu kunnolla, Haapanen sanoo.

Eläinten viikkoa vietetään ensi viikolla. SEY kampanjoi Eläinten viikolla eläinten eettisestä kouluttamisesta. Eläinten viikon kumppanina toimii Suomen eläintenkouluttajat ry, joka on eettisin metodein eläimiä kouluttavien ammattilaisten yhdistys.