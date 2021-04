Eläkeläisjärjestöiltä terveiset kehysriiheen, veikkausvoittotuottojen pieneneminen huolettaa: ”Rahoitus ei saa olla riippuvaista taloussuhdanteista”

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry ja Eläkeläiset ry toivovat hallituksen tämän viikon kehysriihestä päätöksiä, joilla turvataan vapaan kansalaistoiminnan toimintaedellytykset. DEMOKRAATTI Demokraatti

Veikkausvoittotuottojen pieneneminen uhkaa monien järjestöjen rahoituksen tulevaisuutta, järjestöt toteavat tiedotteessaan.

Veikkausvoittovarojen tulevaisuutta pohtinut Liikasen työryhmä ehdottaa kokonaisuudistusta, jossa veikkausvoittovarojen korvamerkintä irrotetaan edunsaajista, ja tuotot siirretään yleiskatteellisesti valtion budjettiin.

Toinen esillä oleva vaihtoehto on osittaisuudistus, jossa siirretään vaiheittain osa menoista yleiskatteellisuuden piiriin ja osa jätetään korvamerkityiksi.

Valittavasta mallista riippumatta Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry ja Eläkeläiset ry korostavat järjestöjen toimintaedellytyksien turvaamista, vahvaa järjestöautonomiaa ja riittävää ja vakaata perusrahoitusta. Järjestöjen mukaan rahoitus ei saa olla riippuvaista taloussuhdanteista tai poliittisista suhdanteista.

”Kannatamme ehdotusta parlamentaarisesta elimestä järjestöjen rahoituksen tueksi, jonka avulla pyrittäisiin yhden–kahden vaalikauden mittaiseen menokehykseen”, järjestöt toteavat.

Eläkeläisjärjestöjen mielestä autonomian vahvistamiseksi on vähennettävä järjestöjen hankeriippuvuutta ja suunnattava rahoituksesta suurempi osuus yleisavustuksiin.

Vuonna 2020 yleisavustusten osuus oli vain 17 prosenttia STEA-avustusten kokonaissummasta. Ensi vuoden avustussuunnitelmassa yleisavustuksia on edelleen leikattu, vaikka niiden osuus on hieman noussut. Suunnitelman mukaan vuoden 2021 avustussummasta 1/4 on yleisavustuksia ja 3/4 hankkeita ja kohdennettuja avustuksia.

”Järjestöjen perustoiminnan on säilyttävä järjestölähtöisenä. Siksi STEA:n tuloksellisuus- ja vaikutusarviointia tulee keventää yleisavustuksissa, ja kohdentaa enemmän hankkeisiin, joiden tavoitteet myös tulevat rahoittajalta”, järjestöt sanovat tiedotteessaan.

”Eläkeläistoiminta on luonteeltaan ensi sijassa vapaata kansalaistoimintaa, joka ei ole palveluntuottaja vaan ihmisten sosiaalinen vahvistaja. Maamme eläkeläisjärjestöissä toimii yli 300 000 ikäihmistä. Toiminnan tuloksellisuuden mittaaminen on vaikeaa, ja se pitäisikin nähdä itseisarvona osana demokratiaamme.”

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry ja Eläkeläiset ry toteavat, että järjestöjen kannustaminen omarahoituksen kehittämiseen on kannatettavaa. Rahoitus ei kuitenkaan saa olla riippuvaista kunkin järjestön kyvystä varainhankintaan.