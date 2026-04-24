24.4.2026 11:20 ・ Päivitetty: 24.4.2026 11:17
Eläkeyhtiöiden sijoitukset kestivät alkutalven talousmyrskyt
Suurten suomalaisten eläkeyhtiöiden Varman ja Ilmaristen sijoitusten arvo pysyi alkuvuonna suhteellisen vakaana geopoliittisesta kuohunnasta huolimatta. Jatko onkin epävarmempaa.
Varman sijoitusten arvo laski tammi-maaliskuussa 0,1 prosenttia ja oli yhteensä 67,9 miljardia euroa.
Yhtiön mukaan sen sijoitusten hajautus maanosittain ja omaisuuslajeittain toi suojaa Iranin sodan vaikutuksilta, vaikka energian hintapiikit heijastuivat laajasti eri omaisuuslajeihin.
- Varman sijoitukset säilyttivät arvonsa epävarmassa markkinaympäristössä. Suurin riski liittyy nyt Iranin sotaan. Hormuzinsalmen pitkäaikainen sulkeutuminen olisi vakava takaisku myös Suomen taloudelle, Varman toimitusjohtaja Risto Murto sanoo tiedotteessa.
Varman sijoituksista plussalla olivat pääomasijoitukset, hedgerahastot sekä suomalaiset osakkeet. Miinukselle alkuvuonna puolestaan jäivät osakesijoitukset, korkosijoitukset sekä kiinteistösijoitukset.
- Helmikuun lopun jälkeen markkinoita on hallinnut yksi teema eli sodan vaikutukset energian hintoihin ja saatavuuteen. Osakemarkkinat ovat toistaiseksi liikkuneet tavanomaisissa vaihtelurajoissa, mutta inflaatioriski näkyy jo nousseina korkoina, varatoimitusjohtaja Markus Aho sanoo.
KILPAILIJA Ilmarisen sijoitusten arvo oli tammi-maaliskuussa 0,5 prosenttia miinuksella. Euroissa tämä tarkoittaa 0,3 miljardia. Sijoitusten markkina-arvo oli maaliskuun lopussa yhteensä 66,8 miljardia euroa.
Ilmarisen toimitusjohtaja Mikko Mursula kuvailee tiedotteessa alkuvuoden olleen taloudessa ja sijoitusmarkkinoilla poikkeuksellisen jännitteinen.
Sijoitusjohtaja Annika Ekmanin mukaan tammi-helmikuussa talouskasvuun liittyvä kehitys oli sijoittajan kannalta suotuisaa. Tilannekuva kuitenkin muuttui dramaattisesti maaliskuun alussa, kun geopoliittinen tilanne Lähi-idässä kriisiytyi.
Ilmarisen sijoituksista plussalle kampesivat kiinteistösijoitukset sekä muut sijoitukset. Osakesijoitukset ja korkosijoitukset jäivät miinukselle.
Pitkän aikavälin tuotot olivat hyvällä tasolla. Vuodesta 1997 alkaen sijoitusten pitkän aikavälin keskituotto oli 5,8 prosenttia.
