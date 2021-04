Eläkeyhtiön pomolta kovaa puhetta Talouselämässä, tämä voi vaarantaa koko eläkejärjestelmän: ”Hätähuutoni”

Talouselämässä haastateltu Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväinen sanoo, että mikäli työvoimapulaan ei löydy ratkaisua, Suomen koko eläkejärjestelmä on vaarassa. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Tämä on hätähuutoni, Kietäväinen sanoo lehdelle.

Hänen mukaansa pula työvoimasta ei ole pelkkä julkishallinnon päänsärky, vaan se on Suomen kohtalonkysymys ja suurin ongelma.

Tekijäpula uhkaa yritysten investointeja ja vaarantaa Kietäväisen mukaan koko eläkejärjestelmän kestävyyden.

– Jos Suomi ei menesty, palkkasumma ei kasva ja eläkemaksuja joudutaan korottamaan.

Hän katsoo, että mikäli julkissektorilla ei ole töissä riittävästi eläkemaksuja palkastaan maksavia ihmisiä, rahat eivät yksinkertaisesti riitä eläkkeiden maksuun.

Työvoimapulasta on puhuttu pitkään, mutta asialle on Kietäväisen mukaan vuosien varrella tehty ”erittäin vähän”. Nyt tilanne on Kietäväisen mukaan kaatumassa päälle. Kunnista puuttuu esimerkiksi 8 000 sairaanhoitajaa, joille olisi työpaikka samoin tien.

Hän vaatii Talouselämässä ratkaisuna asiaan muun muassa kansallista maahanmuutto-ohjelmaa ja suuntaa viestiään etenkin ensi vuoden budjettia valmistelevalle hallitukselle.

Kietäväinen kiistää lehdelle, että hän synkistelisi puheessaan. Hän näkee ongelman ratkaisussa myös myönteisiä merkkejä.