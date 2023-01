Elina Valtoselta taas madonluvut – Matias Mäkyseltä kuitti: ”Kaikki ne päätökset, joita ei tehdä juuri niin kuin kokoomus haluaa, ovat heidän mielestään tietysti väärin”

Kokoomuksen kansanedustaja Elina Valtonen arvostelee hallitusta ja etenkin SDP:tä siitä, ettei ”tällä hallituskaudella ole säästetty mistään”. Valtonen esitti syytöksensä STTK:n talousseminaarissa Helsingissä. Rane Aunimo Demokraatti

– Tällä hallituskaudella, ja en mielelläni syyttele yhtään ketään, että jos katsottaisiin eteenpäin, eiks niin, mutta tällä kaudella, kun ei ole säästetty mistään. On lisätty rahaa sinne sun tänne, niin me olemme juuri sen takia vielä syvemmin siinä tilanteessa, että alijäämä on kroonisesti näin suuri.

Valtosen mielestä suurin ongelma ei ole edes velanotto, vaan se, ettei ole tehty minkäänlaisia priorisointeja.

Keskustelussa SDP:tä edustanut varapuheenjohtaja Matias Mäkynen vastasi Valtoselle ensin muistuttamalla kaudelle osuneista poikkeuksellisista kriiseistä.

Samalla hän huomautti kokoomuksen arvostelun epäjohdonmukaisuudesta.

– Mistä menojen kasvu muuten johtuu? Me olemme panneet sen vajaa miljardia euroa koulutukseen, olemme lisänneet t&k-panostuksia sekä teiden kunnossapitoon, perusväylänpitoon 300 miljoonaa euroa. Itse asiassa moniin näistä asioista kokoomus on vaatinut paljon enemmän satsauksia, paljon isompia satsauksia, ja ainut asia, mistä he ovat olleet valmiita säästämään ovat sosiaaliturvan leikkaukset, jotka tällaisena aikana kriisien keskellä, inflaation jyllätessä olisi ollut erittäin epäoikeudenmukaista ja kylmää politiikkaa. Sen takia emme ole merkittäviä sosiaaliturvan leikkauksia tällä hallituskaudella tehneet.

Mäkynen sanoo, että leikkauksia tehtiin uusien väylähankkeiden toteuttamisesta.

– Ja siitäkin, yllättäen, saatiin kokoomukselta kyllä haukut, että olisi pitänyt enemmän investoida teihin. Tämä kuvaa vain sitä tilannetta, että kaikki säästöpäätökset ovat väärin ja vaikeita ja kaikki ne päätökset, joita ei tehdä juuri niin kuin kokoomus haluaa, ovat heidän mielestään tietysti väärin.

Mäkynen sanoo, että hallitus on tehnyt arvovalinnan, että koulutukseen, tutkimukseen ja tuotekehitykseen satsataan.

STTK julkaisi tänään kyselyn, jonka mukaan suomalaiset eivät ole valmiita oman verotuksensa kiristämiseen julkisten palveluiden rahoituksen turvaamiseksi. Yli puolet (53 %) ei ole valmis maksamaan enempää veroja, vaikka se parantaisi julkisten palveluiden laatua ja saatavuutta.

Vasemmistoliiton, vihreiden, SDP:n, keskustan ja kristillisdemokraattien kannattajista useampi kannatti kuin vastusti verojen korottamista.

Kysely kirvoitti kommentteja myös seminaarissa.

– En yhtään ihmettele sitä. Päivästä toiseen julistetaan, meillä on joku Veronmaksajien keskusliittokin, joka kertoo, että verotus on tapissa, meillä verotetaan enemmän kuin Ruotsissa palkansaajia.

– Uskon, että kaikkein eniten suomalaiset inhoavat velkaa. Ihmiset vastustavat velkaa, veroja, leikkauksia, totta kai. Kaikki haluaisivat syödä kakun ja säästää sen, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo sanoo.

Keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi ymmärtää niin ikään kyselyn tulosta.

– Ihmisethän varmasti ennen muuta ajattelee niitä veroja, joita he suoraan itse maksavat. Keskusta lähtee siitä, että työn verotusta ei tule kiristää, ei muuten myöskään yrittäjien verotusta, hehän ovat niitä kasvun eväitä.

STTK julkaisi tänään myös omat veropoliittiset tavoitteensa. Seuraavan hallituksen on toimihenkilökekusjärjestön mukaan veropolitiikassaan varmistettava julkisten palveluiden riittävä rahoitus.

STTK esittää kokonaisveroasteen pitämistä vuoden 2021 tasolla, mikä ratkaisisi merkittävän osan tulevaisuuden kestävyysvajehaasteesta.

─ Veropohjan rapautumista on ehkäistävä kehittämällä ohjausvaikutteisten verojen tilalle muita veroja tai nostamalla olemassa olevia veroja. Tämä ei saa kokonaisuudessaan kiristää verotusta, pääekonomisti Patrizio Lainà sanoo tiedotteessa.

STTK esittää palkkaverotuksessa progression lievää lisäämistä ylimpien tulojen osalta.

─ Kansalaiset eivät kannata oman verotuksensa kiristämistä julkisten palveluiden rahoittamiseksi. Veronkevennyksiinkään meillä ei ole varaa. Veropohjan rapautumista voidaan paikata esimerkiksi yhteisöveron maltillisella nostamisella ja pääomatuloverotuksen aukkoja paikkaamalla.

PANELISTEILTA kysyttiin myös tarvittavista tulevista leikkauksista. Vihreiden varapuheenjohtaja Iiris Suomela nosti kätensä, kun heiltä kysyttiin, jakavatko he valtionvarainministeriön esitykset miljardisopeutuksista.

– Vaikea siitä on olla eri mieltä, mikä sopeutuksen tarve on. Mihin tahtiin ja miten se tehdään, siitä me olemme luonnollisesti puolueina eri mieltä.

Matias Mäkynen nosti esiin yritystuet ja osinkoverotuksen puolelta listaamattomat yritykset.

– Sote-uudistus on nimenomaan myös tehty siksi, että sieltä saataisiin säästöjä.

Elina Valtonen tiivisti Mäkysen vastauksen omalla tavallaan.

– Ainoa konkreettinen leikkaus, josta hän puhui, on tosiasiassa menokorotus eli tämä osinkoverouudistus eli sen korotus. Toinen on se, että tämä sote-uudistus eli nämä maakunnat, jotka tällä kaudella on tuotu, niin asiantuntijoiden mukaan ne lisäävät menoja myös yli sen tason, jota aiempi järjestelmä olisi tuottanut.

Mäkynen vastasi vielä Valtoselle sanomalla Valtosen kunnostautuneen paneelissa muiden puheiden väärintulkitsemisessa.

– Mutta se hänelle suotakoon.