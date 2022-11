Elinkeinoelämän järjestöt älähtävät hyvinvointialueille – nyt lähti toimenpidepyyntö KKV:lle

- Hyvinvointialueet ovat alkaneet rikkoa hankintalakia systemaattisesti. Ne ostavat ensin minimaalisen osuuden monikunnallisesta jättiyhtiöstä, jolta sitten ostetaan tavaraa ja palveluita suoraan, ilman kilpailutusta. Olemme kehityskulusta todella huolissamme, kilpailuasiantuntija Annaliisa Oksanen EK:sta sanoo tiedotteessa.

Toimenpidepyynnössään järjestöt vaativat muodollisesti KKV:tä tutkimaan, rikkooko Vantaan ja Keravan hyvinvointialue lakia tilatessaan Sarastialta henkilöstöhallinnon järjestelmän ja palveluita ilman kilpailutusta. KKV:tä vaaditaan saattamaan asia markkinaoikeuden tutkittavaksi.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue ryhtyi Sarastian omistajaksi tämän vuoden tammikuussa ostamalla siitä 0,04 prosentin omistusosuuden. Elinkeinoelämän järjestöjen mukaan hyvinvointialueella ei ole hankintalain edellyttämää määräysvaltaa Sarastiasta.

SARASTIALLA on yli 280 omistajaa, joiden joukossa on kaupunkeja, kuntia ja hyvinvointialueita. Suuri enemmistö osakkaista omistaa alle prosentin yhtiöstä, elinkeinojärjestöt huomauttavat. Järjestöjen mukaan kyse on valtakunnallisesta rakenteellisesta kilpailuongelmasta, johon on saatava selvyys.