Elinkeinoministeri Junnila pahoittelee ”typerää ja lapsellista” leikinlaskuaan

Junnila kirjoittaa Facebook-tililleen laatimassaan päivityksessä, että julkisuudessa on hänen nimityksensä myötä käsitelty puhetta, jonka hän piti äärioikeistolaisen järjestön järjestämässä tapahtumassa, sekä hänen sanailuaan vanhalla vaalinumerollaan.

Junnila sanoo kirjoituksessa tehneensä virheitä ja sanoo ottavansa niistä opikseen.

Varsinaissuomalainen Junnila puhui vuonna 2019 tapahtumassa, jonka Kansallismielisten liittouma järjesti Turussa kahta vuotta aiemmin tapahtuneen puukotushyökkäysten uhrien muistolle. Hän kirjoittaa, ettei enää osallistuisi vastaavaan tilaisuuteen, jos sellainen järjestettäisiin.

- Tilaisuuden liepeillä on mediatietojen mukaan häärinyt Pohjoismaisen vastarintaliikkeen PVL:n toimijoita. PVL on sittemmin lakkautettu, ja hyvä että näin on. Sen toiminta on ollut aggressiivista ja konflikteja tarkoituksella hakevaa. Tällaiselle toiminnalle ei pidä antaa Suomessa minkäänlaista jalansijaa, Junnila kirjoittaa.