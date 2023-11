Elintarviketyöläiset liittyvät lakkorintamaan – ”Hallitus ei kuuntele puhetta”

Yhden tai kahden vuorokauden pituisessa poliittisessa lakossa on 15 elintarvikealan työpaikkaa ja noin 4 000 työntekijää, liitto kertoo tiedotteessa. Myöhemmin marraskuussa lakkoon liittyy mukaan lisää elintarvikealan työpaikkoja ja noin 2 000 työntekijää, jolloin lakkoon osallistuu marraskuun aikana yhteensä lähes 6 000 työntekijää.

Elintarvikealan työntekijät vastustavat poliittisella lakollaan Orpon hallituksen ajamia työntekijöiden työehtojen ja lakko-oikeuksien heikennyksiä sekä työttömyysturvan leikkauksia ja vaativat hallitusta luopumaan heikennysesityksistään.

Puheenjohtaja Veli-Matti Kuntosen mukaan Orpon hallituksen pyrkimys on heikentää työntekijän asemaa työpaikalla ja työntekijöiden ammattiliittojen asemaa yhteiskunnassa.

– Hallituksen tavoite ei ole lisätä asioista sopimista millään tasolla, ei paikallisella, eikä liittotasolla. Tarkoitus on yksiselitteisesti lisätä työnantajien yksipuolista määräysvaltaa työpaikalla. Tätä me emme voi hyväksyä. Koska hallitus ei kuuntele puhetta, meidän on pakko puolustaa työntekijöiden oikeuksia poliittisilla lakoilla, hän toteaa tiedotteessa.