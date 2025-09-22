Palkittu politiikan aikakauslehti.
Elokuva

22.9.2025 12:53 ・ Päivitetty: 22.9.2025 13:59

Elokuva-ala sai uuden tiedon: avustusleikkaus pieneni 5,5 miljoonaan – ”Se on se, mitä henkilökohtaisesti pystyin tekemään”

iStock

Tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie (kok.) kertoo pystyneensä pienentämään elokuva-alaan kohdistuvaa leikkausta merkittävästi.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Alkuperäinen summa oli 7,8 miljoonaa euroa ja maanantaina eduskunnalle annetussa budjettiesityksessä se on 5,5 miljoonaa euroa.

Talvitie sanoo STT:lle jatkavansa töitä edelleen, jotta summa vielä tästä pienenisi.

Ministerin mukaan nyt löytyneet reilut kaksi miljoonaa euroa on etsitty virkavalmistelun pohjalta muista taiteen ja kulttuurin edistämisen avustuksista.

-  Se on se, mitä henkilökohtaisesti pystyin tekemään. Toki jatkan töitä edelleen parhaan mahdollisen lopputuloksen löytämiseksi. Siihen tarvitaan kuitenkin tukea koko hallitukselta.

Hän sanoo ymmärtävänsä täysin kotimaisen elokuva-alan huolen tilanteesta.

-  Olemme hyvin tietoisia, millaisia leikkausten vaikutukset voivat olla. Olen ollut tiiviisti yhteydessä alan toimijoiden kanssa, mutta tämä on se liikkumavara, mitä pystyin etsimään opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuurin ja taiteen puolelta.

Elokuva-alaan kohdistuva leikkaus voi siis Talvitien mukaan vielä tästä pienentyä, jos apua tulee muista ministeriöistä. Täydentävä talousarvio annetaan eduskunnalle marraskuussa.

BUDJETTIRIIHESSÄ linjattiin vajaan kahdeksan miljoonan euron yritystukileikkauksesta opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämiin taiteen ja kulttuurin edistämisen avustuksiin. Siitä valtaosa olisi kohdistunut elokuva-alaan. Alalla sen pelättiin tarkoittavan kotimaisen elokuvan loppua.

Luovan työn tekijöitä ja yrittäjiä edustava Luovat ry. katsoo myös noin 5,5 miljoonan euron suuruisen leikkauksen olevan merkittävä isku audiovisuaalisen alan tuotantoon, kansainväliseen kilpailukykyyn ja työpaikkoihin.

-  Se muodostuu pääosin Suomen elokuvasäätiön tukivaroista, jotka ovat vuonna 2025 olleet 21,5 miljoonaa euroa. Siten leikkaus vastaa merkittävää osaa koko rahoituksesta, kattojärjestön tiedotteessa todetaan.

Uutista täydennetty klo 16.58 Luovat ry:n osuudella.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

