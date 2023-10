Elokuva-arvio: 1970-luvun radikaali toveripiiri pyörii vuosituhannen vaihteessa jo eri tahtiin

Lukas Moodyssonin ”seurantafiktiossa” idealistien arvopörssissä on 25 vuodessa tapahtunut merkittäviä heilahteluja. Rolf Bamberg

Ruotsalaisesta Lukas Moodyssonnista (s. 1969) tuli vuonna 1998 kertaheitolla yksi Pohjoismaiden kiinnostavimmista ohjaajista maailmalla. Hänen esikoispitkänsä Fucking Åmal oli rosoinen teinikuvaus, josta tuli hitti erityisesti kotimaassaan, mutta myös ympäri Eurooppaa. Suomessakin se sai pitkästi yli 100 000 katsojaa, mikä noihin aikoihin oli ruotsalaiselokuvalle huomattava saavutus.

Heti kohta tuon läpimurtonsa jälkeen Moodysson ohjasi toisena pitkänä filminään vähän varttuneemmiasta nuorisosta kertoneen elämäntapakuvauksen Kimpassa (Tillsammans, 2000). Sen fokuksessa oli joukko 1970-luvun globaalista uusvasemmistolaishypestä innostuneita nuoria – tai varhaisaikuisia – idealisteja, jotka perustavat Tukholman liepeille kommuunin. Kaikki vaihtoehtoinen kuten vegetaarismi, viheraatteet ja sukupolvikapina on in. Kapitalismi noin yleensä, jo päättymäisillään oleva Vietnamin sota ja tuore Chilen vallankaappaus ovat barrikadeille nousun katalysaattoreita.

MOODYSSON KATSELI vuoden 2000 elokuvassaan sosialistisia haavekuvia ja cheguevaristista vallankumousromantiikkaa hehkuttavia lempeän huvittuneesta vinkkelistä, mutta ei tarinassaan romahduttanut idealistien pilvilinnoja.

Jotain hänelle jäi näiden henkilöiden eli Göranin, Klassen, Elisabethin, Annan, Erikin ja kumppaneiden koohotuksesta mieltä kaivelemaan, koska on nyt 23 vuotta myöhemmin palannut heidän pariinsa. Kimpassa 99 on nimensä mukaisesti kesään 1999 sijoittuva ”seurantaelokuva”, jonka ruotsinkielisen originaalinimen Tilsammans 99 alaotsikoksi kävisi muumimaisesti ”Hur gick det sen”.

Siitä aletaan saada selkoa, kun kommuunin jengi kokoontuu taas yhteen kantapeikkonsa Göranin (Gustaf Hammarsten) syntymäpäville. Göran kutsuu nykyistä, vähän nuupahtanutta taloa ”maailman pienimmäksi kollektiiviksi”, sillä hän on jäänyt yhdessä toisen alkukommuunilaisen Klasin (Shanti Ronay) kanssa kaksin ylläpitämään tätä elämänmuotoa.

Niin siinä on käynyt, että esimerkiksi vuonna 1975 kaikkein punaisimmaksi kommunistiksi ilmoittautunut Erik (Olle Sarri) on kääntänyt kelkkansa niin totaalisesti, että vaatii jo melkein totuuskomissioita perkaamaan kommunismin rikoksia. Vanhoilta ajoilta jäänyt maolainen juliste Göranin keittiössä saa hänet näkemään nyt punaista eri merkityksessä..

Ex-radikaalista Annasta (Jessica Liedberg) on tullut konservatiivinen, itseriittoinen lääkäri, jonka luokkatietoisuus on nyt sitä lajia, että hän katsoo olevansa oikea ihminen Ruotsin tiedeakatemiaan päättämään Nobeleista. Hänen poikansakin nimi on vaihdettu: Vietnam-aktivismin huumassa tästä tuli 70-luvulla Tet, nyt hän on keskiluokkaisesti Jacob.

Kommuuniajan jälkeen mielenterveysongelmissaan pohjakosketuksen kokenut eli syvimmillään psykoottisena suljetulle osastolle passitettu Lena (Anja Lundqvist) on nyt yhteisölle uhka, eikä häneen luoteta vaikka hän vakuuttaa kaiken olevan taas paremmin. Epäluottamusta lisää hänen tyttärekseen esittelemänsä nuori nainen (Clara Christiansson Drake), jota hän ei kutsu edes nimeltä vaan nimittää tätä ”Kompikseksi”.

Homoseksuaalin identiteettinsä kanssa yhä jotenkin eksyksissä oleva Klasse yrittää puoliväkisin lämmittää suhdettaan vanhaan rakkauteensa Lasseen.

Leskeksi jäänyt Elisabeth (Lisa Lindgren) taas näyttää päässeen tyrmäävästä iskusta tasapainoon. (Vuoden 2000 elokuvan keskushenkilöihin kuulunut Elisabethin aviomies Rolf on pitänyt kirjoittaa jatkosta ulos, koska häntä näytellyt Mikael Nykvist menehtyi kuusi vuotta sitten.)

RÄJÄHDYSHERKKIÄ ongelmia jos kohta mukaviakin muistoja porukalla piisaa, ja Moodysson rakentaa niiden pohjalle elokuvaansa hyvän jännitteen tunnelmia koko ajan tihentäen.

Jotenkin kakki tuntuu silti kovin tutulta. Näinhän elokuvissa ja näytelmissä suositut reunion-tarinat tapaavat mennä: alkutapaamisella iloitaan, yön laskeutuessa ja päihtymyksen lisääntyessä riidellään ja puretaan katkeruutta, aamun valjetessa morkkistellaan ja sovitaan.

Lawrence Kasdanin Sisärengas (The Big Chill) esimerkiksi piirsi jo 40 vuotta sitten oman sukupolvensa ykkösketjun näyttelijöiden siivittämänä (mm. Kevin Kline, William Hurt, Glenn Close, Jeff Goldblum) saman jälleennäkemiskuvion imuisammin ja hauskemmin. Kenneth Branagh taas kertoi uransa varhaisessa ohjaustyössä Peterin ystävät (1992) samankaltaista tarinaa pykälän verran koskettavammin.

Lukas Moodysonkin nostattaa päivityksessään noita samoja tunteita, mutta vain ohimenevästi. Kommuuniporukan keski-ikäistymisestä ei oteta irti niin paljon kuin asetelma tarjoaisi.

KIMPASSA 99 on joka tapauksessa viihdyttävää ja lähtötilanteen tunteville kutkuttavaakin katsottavaa. Ihan jo siksi, että kun Moodyssonin molemmat elokuvat ovat toteutetuneet pääosin samoilla näyttelijöillä, on kiinnostava päästä näkemään myös heidän ikääntymisensä ja kehityksensä.

Silti Kimpassa 99:n kehtovimpia hahmoja on hän, joka ei oikeastaan kuulu joukkoon. Göranille järjestetyille yllätyssynttäreille pelmahtavaa Peteriä (David Dencik) ei oikein kukaan muista – kenen kaveri hän on, vaiko ei kenenkään?

Peter ja Elisabeth pääsevät koko sakista lopulta vähimmillä henkisillä mustelmilla, kun he lipeävät hyvissä ajoin naapuritalolle, jossa vähemmän ismeihin ja ehdottomuuteen sidottu uusi nuorisosukupolvi pitää bileitään. Niissä soi Abban ja vallankumouslaulujen sijaan metallimusa death- ja muine alalajeineen. Olisiko näistä kansankodin toivoista seuraavan seurantaelokuvan henkilöiksi joskus 2030-luvulla?