Elokuva-arvio: “Älä sotke tunteita matematiikkaan” – proffan lauselma kaikuu kuuroille korville

Marguerite löytää niin tunteet kuin elämänkin syvällä numeroiden hetteikössä vaellettuaan.

Siltä pohjalta, että tahkosin muinoin lukion läpi vitosen tai kutosen matikkanumeroilla kunnes tein päästätodistukseen seiskaan oikeuttavan näennäisen ryhtiliikkeen, en olisi ikinä uskonut voivani ihastua elokuvaan, jonka ydiainesta on korkeampi matematiikka. Goldbachin konjektuuri ei todellakaan ole minulla vieläkään teoriana hallussa, mutta kiehtovana elokuvallisena moottorina siitä voi pitää.

EIPÄ ILMEISESTI tiennyt paljon matematiikasta Margueriten teoreema -elokuvan nimiroolin tekevä Ella Rumpfkaan vastatessaan myöntävästi ohjaaja Anna Novionin kutsuun tulla näyttelemään täysin numeroiden pauloihin hurahtaneen opiskelijan pääosa. Perusteellinen valmennus – elokuvan matemaattisena neuvonantajana on toiminut Sorbonnen yliopiston matematiikan professori Ariane Mezard, joka on opettanut myös Novionin elokuvan kuvaamassa huippuopinahjossa, Ècole Normale Supérieuressa – sai kuitenkin Rumpfin sisäistämään, mitä hänen roolihahmonsa oli tekemässä. Todellista metodinäyttelemistä siis.

Marguerite Hoffmanin, häntä ohjaavan professori Laurent Wernerin (Jean-Pierre Daroussin) ja Margueriten kilpailijasta rakastetuksi muuttuvan tai muokkautuvan Lucasin (Julien Frison) rinnalla keskeisessä “sivuosassa” elokuvassa on 1700-luvulla elänyt saksalainen matemaatikko Christian Goldbach, jonka luoman konjektuurin lopputulema on, että “jokainen viittä suurempi alkuluku on kolmen alkuluvun summa”.

Nykypäivän matemaatikot eivät vieläkään ole pystyneet tuota Goldbachin konjektuurina tiedeyhteisössä tunnettua otaksumaa osoittamaan vedenpitäväksi, mutta paljon on yritetty. Elokuvan Margueritekin sen haluaa tehdä. Ja pääsee pitkälle. Ratkaisevalla hetkellä opinnäytetyötä esitellessään hänen todisteluketjuunsa pujahtaa kuitenkin virhe, josta hän vastuuttaa professoriaan. Kun Werner ei virhettä kuittaa, Marguerite jättää ovet paukkuen ENS:n ja on hylkäämässä saman tien koko matematiikan.

Mutta Goldbachin houkutus, numeroiden seireenilaulu, on ylivoimainen vastustettava…

Onni onnettomuudessa on, että tieteellisesti tyrmätyksi tuleminen on Margueritelle käännekohta kasvuksi ihmisenä. Uudessa tilanteessaan hän huomaa, että elämä numeromaailman ulkopuolella on toisenlaista. Iloista, kiihottavaa. Siihen häntä opettaa myös uusi kämppäkaveri Noa, joka tanssinopiskelijana elää enemmän kehonsa ja tunteidensa kuin järjen ja logiikan viemänä.

Goldbachin konjektuurin houkutus saattaa Margueriten kuitenkin myös takaisin numeroiden pariin. Ihan manian rajoille asti: kaaviot täyttävät kohta Margueriten kämpän kaikki seinäpinnat kuin jossain sekoamista kuvaavissa kauhutrillereissä konsanaan.

Matemaattinen intohimo tuo myös Lucasin takaisin Margueriten elämään, nyt jo pehmeämmässä merkityksessä.

NOVIONIN ELOKUVA on sinänsä varsin simppeli kasvukertomus, mutta sen teoreemien, kaavioiden ja matemaattisen logiikan määrittämä tapahtumakehys tuo siihen poikkeuksellisia ulottuvuuksia. Ne imevät vääjäämättä puoleensa, vaikka numerot ja muu matemaatiikan kieli omine merkistöineen ei ihan täpöillä hallussa olisikaan.

Se elokuvasta jää vähän harmittamaan, että päähenkilön elämään aluksi niin niin mekityksellisenä kuuluva profesori Werner hiipuu tarinan kuluissa taka-alalle, miltei näkymättömiin. Hahmossa olisi ainesta enempäänkin.

Koulunsa jättäneen Margueriten heittäytyminen uhkapeliin eli hämäräpuolen tyyppien pelaaman mahjongin maailmaan tarjoaisi tarinaan potentiaalisia trillerielementtejä, mutta sekin jää lopulta aika irralliseksi episodiksi. Marguritehan osoittautuu matemaattisen päättelykykynsä ansiosta pelissä suvereeniksi, ja siten myös uhkaksi aasialaismiesten pyörittämälle pimeälle bisnekselle.

Tässä hämmentävän paljon Krista Kososen oloinen Ella Rumpf sai Margueriten roolista tämän vuoden Felix-jaossa Vuoden tulokkaan palkinnon, ja ymmärrän kyllä miksi. Omaan numeromaailmaansa uponneen nuoren naisen silmien avautuminen toisenlaiselle elämälle tulee Margueriten teoreemasssa kuvatuksi väkevästi mutta herkästi.