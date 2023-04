Elokuva-arvio: Ensimmäisenä naisena puikoissa

Nykypäivänä ei ole ihan tavallista, että teatterilevitykseen tulee viisi vuotta vanha elokuva, ja vielä Hollannista, joka ei meillä ole huomattavan elokuvamaan maineessa. Rolf Bamberg Demokraatti

Kotimaansa Hollannin kärkiohjaajiin kuuluvan Maria Petersin ohjaama Kapellimestari sai -iltansa jo vuonna 2018, jolloin se myös keräsi positiivista huomiota muun muassa Berliinin elokuvajuhlilla ja valittiin Hollannin elokuvapalkintogaalassa vuoden parhaaksi elokuvaksi.

Yksi syy siihen, että Kapellimestari pääsee suomalaisiin teattereihin näin pitkällä viipeellä, on varmaan siinä, että levittäjä on kotimaisilla kentillä tuore toimija. Kyseessä on näet Mediator Europa Film Distributionin Suomen filiaalin ensimmäinen pitkän elokuvan levityshanke.

Mediatorissa sytyttiin elokuvalle muun muassa siksi, että sen päähenkilöllä, kapellimestari Antonia Bricolla, oli tosielämässä 1950-luvulla kiinteät suhteet Suomen musiikkielämään ja itseensä Sibeliukseen. Kapellimestari on saanut elokuvasäätiöltä maahantuontitukea ja myös Tampere Filharmonia on ollut tukemassa tätä kulttuurityötä.

ANTONIA BRICO on jäänyt musiikin historiaan ensimmäisenä naiskapellimestarina, joka on johtanut suuria orkestereita. 1920-luvulla sinfoniaorkestereiden johtaminen on täysin miesten juttu kuten kaikkien merkittävien päätösten teko alalla ylipäätäänkin. Niinpä Bricolla oli kuljettavana todella kivinen tie päästäkseen toteuttamaan haaveensa johtaa täysmittaista orkesteria.

Kaikki dissasivat häntä, myös hänen kasvattivanhempansa ja erityisesti adoptioäitinsä, joka itse näki naisen paikan olevan kotona hellan ääressä. Valtavalla tahdonvoimallaan mutta toki myös musiikillisella lahjakkuudellaan Brico kuitenkin raivasi esteet ja portinvartijat tieltään kulkiessaan kohti päämääräänsä. Sen hän saavutti vuonna 1930, jolloin pääsi johtamaan debyyttinään peräti kuuluisia Berliinin filharmonikkoja.

Hollannin Rotterdamissa syntyneen, mutta Yhdysvaltoihin jo lapsena asettuneen ja siellä adoptoidun Bricon ura uudessa kotimaassaan oli kenties vielä ohdakkeisempi kuin Euroopassa.

Vaikka hän oli näyttönsä vanhalla mantereella isojen orkestereiden kapellimestarina jo antanut, ei lamasta irti pyristelevän Amerikan kulttuurielämässä paljon perustettu ajatukselle naisesta näin merkittävässä tehtävässä.

Niinpä Bricon oli hoidettava homma omin konstein. Hän lähti mukaan vain naismuusikoista koostuvan kollektiivin hankkeseen, jossa päämääränä oli Women’s Symphony Orchestran konsertti kunnon estradilla. Kun Brico hankki yltiöpäisesti projektille tuen itseltään First Lady Eleanor Rooseveltilta, portit viimerin aukesivat.

Petersin elokuva huipentuu Women’s Symphonyt Orchestran New Yorkin City Hallissa vuonna 1935 antamaan konserttiin.

PETERSIN KAIKKINENSA pätevä biopic on parhaimmillaana, kun sen fokus on musiikissa, sen vuosikymmenten takaisissa rajoittuneissa konventioissa ja konservatiivisessa luonteessa.

Esimerkiksi Bricon (Christianne de Bruijn) pääsy opiskelemaan Saksassa paitsi kapellimestartaidoistaan myös misogyynisyydestään tunnetun Karl Muckin (Richard Sammel) johdolla on kiehtovaa katsottavaa. Toisella tapaa kutkuttavia fiiliksiä nostattaa taas se vaihe Bricon elämässä, jossa hän joutuu hengenpitimikseen soittamaan pianoa newyorkilaisen revyykapakan housebandissa.

Aina silloin, kun painopiste siirtyy Bricon on/off-romanssiin, elokuva menettää jotain kiinnostavuudestaan. Kunnon otatukset sovinistiäijien kanssa voittavat mennen tullen vehtailun kultalusikka suussa syntyneen rikkan suvun herraspojan kanssa. Loppua kohden myös musiikillisen puolen vaikeksien kautta voitoon -kerronta käy vähän siirappiseksi.

Suomalaisille katsojille on kerrottava huonona uutisena se, että Bricon kohtaamisia mestari Jean Sibeliuksen kanssa Ainolassa ei elokuvassa nähdä. Eipä ole hollantilaisia käsikirjoittajia – ymmärrettävästi – kiinnostanut sekään, että Brico vieraili meillä 1950-luvulla myös Helsingin ja Tampereen kaupunginorkestereita johtamassa.

Brico on ollut elokuvan aiheena aiemminkin. Antonia: Naisen muotokuva -dokumentin vuodelta 1974 ohjasivat kimpassa laulaja-lauluntekijä Judy Collins ja Kummisetä-elokuvan leikkaajan a kunnostautunut Jill Godmilow.