Elokuva-arvio: Erakkomaisen elämän kokoinen avaruusohjelma

Hulluttelu on italialaisessa elokuvassa, etenkin komediassa, olennainen kerronnallinen ja mielenlaadullinen elementti. Jukka Sammalisto

Kun leikitään uskomattomilla asioilla ja tapahtumilla, ei aina edes kuroteta kohti niiden uskottavuutta elokuvallisessa illuusiossa.

Siinä missä Hollywoodissa yritetään luoda kaikinpuolista uskottavuutta joskus aivan epätoivoisessa make believe -hengessä, italialaiset menevät tyypillisesti varsin rennonrohkeasti yli riman, ottavat mitä pähkähulluimmat asiat ja ilmiöt arkisina päivänselvyyksinä.

ELOKUVA:

Kuuraketti

Ohjaus: Antonio Padovan

Pääosissa: Giuseppe Battiston, Stefano Fresi, Camilla Filippi

2019, 96 minuuttia. Ensi-ilta 22.3.

★★★☆☆

Antonio Padovanin ohjaamassa Kuuraketissa (Il grande passo) kuvataan rauhallisen ihmeettömästi, kuinka eräällä yksinäisellä miehellä on ollut aikaa rakennella varastohallissa elokuvan nimen mukaista masiinaa oman avaruusohjelmansa toteuttaakseen.

Kyseessä on Veneton maaseudulla asuva Dario Cavalieri (Giuseppe Battiston) , joka intoutui Kuuhun matkustamisesta jo nähtyään kuusivuotiaana televisiosta Neil Armstrongin laskeutuvan sinne. Häntä saapuu tapaamaan veli Mario (Stefano Fresi), joka pitää Roomassa kivijalkakauppaa. Toisilleen vieraina he ovat ulkoisesti hyvin samantyyppisiä, mutta luonteiltaan varsin erilaisia. Suorasukaista Dariota ollaan passittamassa hoitolaan naapureiden vaatimuksesta.

Kuuraketti on hupaisa pikku filmi, joka tavallaan muistuttaa elokuvan puolihullusta, kaukokaipuisesta historiasta aina Georges Mélièsin Matka kuuhun -elokuvasta (1902) lähtien. Myös Vittorio de Sican Milanon ihme (1951) tulee mieleen sosiaalisesti painavan kommentaarin ja luutalentoisen fantasian yhdistäjänä.

VARSINAISESTI KUURAKETTI on silti enemmän melko perinteistä henkilödraamaa kuin komediaa. Veljesten taustalla on rikkinäinen perhe ja aikanaan omille teilleen lähtenyt, suuria kuvitellut isä, jota he aikuisina lähtevätkin yhdessä tapaamaan.

Teemoiksi kasvavat rikkinäisyyden tunne, näyttämisen halu, auktoriteettiuhma ja itseensä uskominen, jotka kaikki viedään kevyesti yli ilmakehän rajojen.

Jo vuonna 2019 valmistunut elokuva on Mediator Finlandin toinen maahantuonti, joka on pandemian takia jäänyt odottamaan aikaansa. Lehdistönäytöksen alussa astronautin pukuun sonnustautunut edustaja kertoi firman haluavan tuovan nähtäville elokuvia, joilla on tarjota hyvä ja rohkaiseva tarina vailla väkivaltaa. Myös riittävän hyvät tuotantoarvot täytyy olla.

Kuuraketissa on ihan kelpo tarina, joka ei tyrkytä tee-se-itse-henkeään liian tunteellisesti tai tosissaan, mutta hiukan tv-elokuvamainen se on. Ilman hulppeaa, poskettomuudessaan näkemisen arvoista finaaliaan Kuuraketti jäisi pyörimään visuaalisesti varsin tavanomaisiin keskusteluasetelmiinsa.

Hulluttelua olisi voinut räiskytellä ronskimminkin kehään jo ennen kuin varsinainen h-hetki koittaa.