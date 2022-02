Elokuva-arvio: Kesä Ingmarin hengen kanssa

Nyt on puhe tosiaan kansainvälisestä tuotannosta. Rolf Bamberg Demokraatti

Ohjaaja-käsikirjoittajana sukujuuriltaan tanskalainen, mutta paljasjalkainen pariisitar, tuotantoportaassa ranskalais-ruotsalais-saksalainen mikstuura, pääosanäyttelijät Britanniasta, Luxemburgista, Australiasta ja Norjasta, kuvausmiljöönä Fårön saari keskellä Itämerta – ja kaiken yllä leijumassa maineikkaan ruotsalaisauteurin, Ingmar Bergmanin henki.

Tuollaisista kansojen sulatusuuneista voi joskus pullahtaa ulos aika epämääräisiä lopputuloksia, mutta Mia Hansen-Löven ohjaama Kohtauksia eräältä saarelta on elokuva, johon ei oikein voi olla rakastumatta. Se on kuviltaan komea, tarinaltaan monikerroksinen ja todellisuuden tasoja sekoittaessaan ovela hybridteos.

Nimestään ja innoittajastaan huolimatta se ei ole pastissi Bergmanin yksittäisistä elokuvista, vaikka vilisee viittauksia ruotsalaismestarin tuotantoon, eikä esimerkiksi Kesää Monikan kanssa voi olla ajattelematta elokuvaa katsoessaan.

ELOKUVA

Kohtauksia eräältä saarelta

Ohjaus Mia Hansen-Löve

Pääosissa Vicky Krieps, Tim Roth, Mia Wasikowska, Anders Danielsen Lie

2021, 112 min. Ensi-ilta 18.2.

****



Osa elokuvan lumovoimasta ainakin omalla kohdallani tuli juuri siitä, että näin sen tammi-helmikuun taitteen sydäntalvisena päivänä, ja eteeni valkokankaalle levittäytyi loppumattomasti kutsuvaa kuvaa kesäisen vehreältä Fåröltä. Bergmaninsaarelta, kuten elokuvan kansainvälinen nimi alleviivaa.

Elokuvaa elokuvien inspiroimasta elokuvasta

Elokuvan sinänsä aika ohuessa perustason tarinassa filmintekijäpari matkustaa Fårölle taiteilijaresidenssiin pohjustamaan uusia elokuviaan. Ohjaaja Tony (Tim Roth) ei ehkä ole erityisen bergmanilainen ohjaaja kuvissa vilautettavan tulevan elokuvansa kuvakäsikirjoituksen sivujen perusteella. Hänen elämänkumppaninsa Chris (Vicky Krieps) sitä on ehkä enemmänkin. Sen voi päätellä hänen käsikirjoitusluonnosteluistaan, jotka Bergmanin hengen vaikutuksista alkavat sekoittua meidän katsomamme elokuvan reaalitasoon. Kesäinen leikki, Kesäyön hymyilyä ja se kesäinen Monika kävelevät paraatiovista niin elokuvan elokuvantekijöiden kuin katsojien tajuntaan.

Kohtauksia eräältä saarelta onkin aika syvä sukellus fiktion eri kerroksiin. Se on elokuvaa elokuvalegendan taikapiirissä inspiroituvista elokuvaihmisistä, joiden todellisuuteen hiipii fikriivisen nuoren parin roihuava ja pian elämän realiteettien edessä vääjäämättä hiipuva kesäromanssi. Hansen-Löven elokuvan huipentumassa kuvio hämmennetään vielä kerran: tuo mainittu Chrisin elokuvan nuori pari Amy ja Joseph (ihastuttavat Mia Wasilewska ja Anders Danielsen Lie) kohtaavat hänet ja Tonyn toisessa ajassa, Fåröllä tapahtuneen kuvaussession loppukaronkassa. Noinkohan vielä Hansen-Löve olisi vilahtanut cameona kesäillassa juhlivan kuvitteellisen filmityöryhmän seassa?

Hatunnostoa ja hymyilyä

Mia Hansen-Löve luo Bergman-alustalle ketjun kohtauksia, joissa luvan kanssa sekä kunnioitetaan, ironisoidaan että vähän kritisoidaan Mestari Ingmarin tuotantoa ja persoonaa. Hänen kohtuuttomuutensa sekä elämänkumppaneitaan että työryhmäläisiään kohtaan nostetaan esiin, toisaalta myös hänen elokuvallisen ajattelunsa suuruus on alati tämän elokuvan henkilöiden huulilla.

Yhdellä tasollaan Kohtauksia eräällä saarella myös piruilee Fårön Bergman-turismille. Fanaattinen tarve suojella ja vaalia Bergmanin perintöä kuvataan välillä mukavan koomisessa valossa. Vuosittain Fåröllä pidettävä monipäiväinen elokuva- ja keskustelutapahtuma Bergman-viikko näyttäytyy tässä elokuvassa vierailemisen arvoiselta, mutta ohjaajan asuin- ja kuvauspaikoilla kiertävä Bergman-safari jo vähän hymyilyttää.

Peruskertomuksen Chrisilla ja Tonylla on jutun fantasioituessa vähempimerkityksellinen rooli kuin matkaan lähdettäessä. Alussa he tosiaan puurtavat elokuviensa kässäreiden parissa, inspiroituvat toisistaan ja ympäristöstä, voittavat tyhjän paperin kammotukset. Oletus on, että Chrisin elokuva pääsi tuotantoon ja tuli valmiiksi. Mutta miten kävi Tonyn luomukselle, hänhän sentään matkasi Fårölle vahvoin visioin siitä, mitä tuleman pitää?

Oli miten oli, Kohtauksia eräältä saarelta kannattaa nähdä jo siksi, että pääsee kokemaan Tim Rothin syvämietteisenä elokuvaohjaajana polkemassa vanhalla naistenpyörällä pitkin Fårön hiekkateitä. Tai turhautumassa Bergman-safarilla elokuvaturistien keskellä. Quentin Tarantinon tylyjen tyylipastissien luottonäyttelijä venyy moneksi.