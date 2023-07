Elokuva-arvio: Pikku Riku on uuden dokumenttinsa ansainnut, mutta muutaman sykäyksen Tutti Fruttia se kaipaisi

1950-luvun rock-legendoista on tainnut kaikista jo aika jättää, kun Little Richard kuoli 2020 ja ”Last Man Standing” Jerry Lee Lewis 2022. Jukka Sammalisto

Molemmista on tehty tuoreet dokumentit. Coen-veli Ethan ohjasi Lewisista viime vuonna itsenäisen esikoisensa Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind – toivottavasti se saapuu joskus Suomen kankaille.

Little Richardista on tehty aiemmin ainakin yksi dokumenttielokuva, viime vuonna kuolleen William Kleinin kehuttu The Little Richard Story (1980).

Nyt asialla on Lisa Cortes, jonka itsenäinen esikoisohjaus Little Richard: I Am Everything on.

ELOKUVA

Little Richard: I Am Everything

Ohjaus: Lisa Cortes

2023, 101 min. Ensi-ilta 14.7.

***

KAIKESSA epäsovinnaisuudessaan 87-vuotiaaksi elänyt Little Richard, syntymänimeltään Richard Wayne Penniman, on toki uuden dokumenttinsa ansainnut – ja jo ihan ilman nykyistä woke-aikaakin, joka tuo sille lisää sosiaalista tilausta. Mustan ja meikkaavan varhaisen nuorisokulttuurin edustajan voinee kaivaa queer-vähemmistön esikuvaksi edelleen.

Tiettyyn rajaan asti. Richardin elämä ei ollut niin yksiselitteisen inspiroiva kuin hänen musiikillinen vaikutuksensa. Eräässä vaiheessa Richard kielsi koko rock-uransa ja seksuaalisuutensa ja esiintyi konservatiivisena ja syyllisyydentuntoisena uskonnon lähettiläänä, jonka turvallisen sädekehän rinnalla jopa Pat Boone oli täysi hulttio.

Pätkät näistä vaiheista ovat tietysti yhtä kiusallista kuin kiehtovaa seurattavaa, ja juuri siten ne heijastavat samalla koko yhdysvaltalaisen tekopyhyyden ja kaksinaismoralismin painolastia julkisuuden yksilön henkisessä haurastumisessa.

Richardin vimmainen kyky rikkoa laulajana ja esiintyjänä rajoja, lietsoa kollektiivista vapautumista, suhteessa hänen omaan pohjimmaiseen epävarmuuteensa on tutkimusmatkaa amerikkalaiseen psykopatologiaan.

Dokumentti on hiukan vihjaavinaan siihen, että Richardin oman arvon ja itsensä kieltäminen johti osin siitä, ettei hän saanut artistina ansaitsemaansa tunnustusta ajallaan ja täydessä mitassaan vaan jäi legendanakin jollain tapaa 50-luvun rockin kuriositeetiksi.

Richard itse muistelee lapsuutensa kaksijakoisia kirkkokokemuksia – samana päivänä isän kirkossa annettiin laulun raiata ja kehon hytkyä, kun taas äidin kirkossa oltiin hiljaa ja paikallaan. Isälleen Little Richard oli pettymys, koska tästä oli tullut perheen tyttöpoika.

Epäilemättä Little Richard ei kokenut mahdolliseksikaan sopeutua minkäänlaiseen rooliin. Dokumentista saa kuvan, että myöhemmällä iällään Richardin elämässä aikanaan synnillisenäkin pidetty rock-hurjastelu ja hänen syvä uskonnollisuutensa tasapainottuivat keskenään, vaikkakaan homo- tai biseksuaalisuutensa kanssa hän ei tullut kai koskaan täysin sinuiksi.

MONEN MIELESTÄ Little Richard oli rockin todellinen kuningas, ja jos kuulin dokumentista oikein, Richard kertoo Elvis Presleyn itsekin myöntäneen sen hänelle.

Kuninkuuksia ei ehkä ole lähtökohtaisesti viisasta edes asetella. Olennaisempaa on kohdata se, ettei valkoinen Amerikka riittävän ajoissa täysiverisesti tunnustanut rock’n’ rollin mustaa alkuperää, mikä erityisen räikeästi korostui Little Richardin räjäyttävyyden jäljiltä.

Richardilla olikin hyvä syy pitää itsekin merkityksestään meteliä vielä vanhoilla päivillään, mikä teki hänestä jopa entistäkin erikoislaatuisemman hahmon musiikkiteollisuuden Grammy-gaaloissa ja muissa alan kissanristiäisissä, joiden kolossaaliseen palvontaan Richard toi aina vähän monimielistä sapen kiehuntaa.

Paljon kiinnostavaa arkistomateriaalia sisältävä, mutta tavanomainen dokumentti on kelpo, lopulta hivenen ylevä pikakurssi Richardin elämästä. Ehkäpä joku kokeneempi tekijä olisi tuonut sen elokuvallisuuteen enemmän Little Richardin mullistavaa tapaa vedota alkukantaisiin aisteihin – täyttä Tutti Fruttia!