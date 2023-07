Elokuva-arvio: Tehtävää kerrakseen, katsojallekin

Elokuva-ala eri puolilla maailmaa on kiitellyt Tom Cruisea viime aikoina elokuvateattereiden pelastamisesta. Nyt hänet irrotetaan taas kankaille kaverina, joka pelastaa itse maailmaa. Jukka Sammalisto

Verisistä trillereistään tunnettu Brian De Palma ohjasi kaksi isoa, 1960-luvun tv-sarjoihin kytkeytyvää elokuvaa, Lahjomattomat (1987) ja Vaarallisen tehtävän (1996).

Ne eivät kuuluneet hänen persoonallisimpiin, mutta kylläkin hallituimpiin töihinsä.

ELOKUVA

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

Ohjaus: Christopher McQuarrie

Pääosissa: Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames

VAARALLINEN TEHTÄVÄ käynnisti toimintaelokuvien saagan, joka on ollut niin ilmiömäinen menestys, että lienee ihmisiä, jotka eivät tiedä lainkaan vuosien 1966-1973 alkuperäissarjasta tai edes sen varsin onnistuneesta uudesta versiosta vuosilta 1988-1990.

Tv-sarjat olivat elokuvia huomattavastikin demokraattisempia. Niissä keskeisenä toimi tiimi, jolle pomo Jim Phelps antoi aina jakson alussa enemmän tai vähemmän mahdottomalta tuntuvan tehtävän itsestään tuhoutuvalla viestillä.

Elokuvat ovat mouhonneet pian 30 vuotta Tom Cruisen yksilöllisenä toimintatähteyden toimeenpanona, jota hän on itse ollut tuottamassa alusta alkaen.

Tiimityötä kyllä nähdään, mutta muut hahmot jäävät aina Ethan Huntin varjoon. Neljännen osan kohdalla Suomessa nousi jopa nolostuttavan suuri mediahaloo Samuli Edelmannin nopeasti unohtuvasta konnaroolista.

Erikoista on, ettei Cruise ainakaan tässä seitsemännessä osassa onnistu vakuuttamaan, että juuri tässä on se veijari, joka saattaisi onnistua pitämään maailman raiteillaan. Hän onnistuu kyllä antamaan itsestään treenatun ja trimmatun vaikutelman, juuri sellaisen kuin huippuluokan urheilijalla, mutta ajatusten juoksusta ei ehdi saada otetta.

Eikä tietysti ole tarkoituskaan, vaikka aikaa olisi. Elokuva vain flirttailee Huntin kokemalla globaalin vastuun ja lähimmäisenrakkauden ristiriidalla. Liki kolmetuntisessa elokuvassa on kaksi pitkähköä vauhtijaksoa, joista ensimmäisessä viiletetään Fiat 500:lla ja toisessa junalla. Ne olisivat kotonaan huvipuiston elokuvateatterissa, josta voisi juosta sitten pää hulmuten seuraavaan laitteeseen, mutta nyt ympärillä on parisen tuntia kuivahkona mussutettavaa leipäleffaa.

TARINASSA KYSE on avainparista, joka vääriin käsiin joutuessaan avaisi ilmeisesti maailmaan kaikkein pahimman tekoälyllisen kauhuskenaarion. Tekoälystä elokuvalla ei ole oikein muuta sanottavaa kuin että sen kanssa ei paranisi leikkiä.

Dead Reckoning on jaettu kahteen osaan, joista ensimmäinen on nyt nähtävillä. Kaksiosaiset elokuvat olivat tuttuja takavuosien tv-tuotannoissa. Viime aikoina niitä on nähyy elokuvateattereissa tällaisten rihmankiertämien jo vähän oletettuina umpeutumisina.

Aina, kun tuplaelokuvan alkuosa on ohi, olisi ihanteellista lisätä se myöhemmin odotettava päätösosa niin sanottujen pakollisten katsottavien listalle.

Vaan siinäpä tehtävää kerrakseen.