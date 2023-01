Elokuva-arvio: Unelmatehtaan hihna pyörii ylikierroksilla

Damien Chazellen seitsemän vuoden takainen Oscar-imuri La La Land edusti Hollywood-romantisointia kadun aurinkoisemmalta puolelta, vanhan unelmatehtaan musikaaliloistoa tämän vuosituhannen päivityksenä. Rolf Bamberg

Saman ohjaajan tuore spektaakkeli Babylon kurkistaa jo nimellään unelmatehtaan pimeämpiin puoliin kuten tähtiin tavoittelun ja toisaalta suosion hiipumisen kovaan hintaan, tuottajaportaan raadollisuuksiin, kaikkinaiseen dekadenssiin, päihteisiin…

Elokuvakaupungin(osan) pahojen vibojen lista on pitkä kerrottavaksi, mutta Chazelle haluaa käydä läpi sen kokonaan. Niin perusteellisesti, että elokuva on tukehtua paljouden palvomtaansa. Babylonissa tuntuu olevan vähän kaikkea liikaa alkaen puolituntiseksi venyvästä ”prologista” eli Hollywood-mittakaavassakin jättimäisistä bileistä, joissa sukupuolimoraali on vieras käsite, viinaa virtaa kuin Missisippissä ja kokaiinikeot ovat korkeita. Juhlien ohjelmanumeroihin kuuluu tuhmia lauluja ja tansseja sekä ehta elafantti. Peräkabinetissa yritetään, kirjaimellisesti, panna tusinatähtönen pois päiviltä niin kuin teki Fatty Arbuckle Hollywoodin hulluina päivinä.

Parin minuutin seesteisen jakson eli hiljaisemman krapula-aamun jälkeen elokuvassa syöksytään suoraan liukuhihnalle eli ulkoilmastudiolle, jossa Kalifornian auringon alla filmataan noin puolenkymmentä mykkäelokuvaa yhtä aikaa, ja meno on ylitsevuotavaisen kaoottistaa; työturvallisuus esimerkiksi on sitä luokkaa, että taistelukohtauksessa tulee ruumiita.

KAKSI ELOKUVAN kolmesta keskeisestä näkökulmahenkilöstä tempaistaan suoraan tämän infernon ytimeen. Pohjoisesta Hollywoodiin onneaan etsimään matkannut Nellie LaRoy (Margot Robbie) ui hillittömään menoon sisään kuin olisi syntynyt sinne, kun taas Meksikon rajan pinnasta juhliin tilatun norsun kuljettajana paheiden pyörteeseen osuva paisano Manuel Torres (Diego Calva) katsoo kaikkea silmät pyöreinä.

ELOKUVA:

Babylon

Ohjaus Damien Chazelle

Pääosissa Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva, Jovan Adepo, Li Jun Li

2022, 189 min. Ensi-ilta 20.1.

**

Tällä perusasetelmalla Chazelle tukeutuu ikään kuin vanhaan, sillä La La Landissakin päähenkilöinä oli Hollywoodiin tähtitehtaalta omaa paikkaansa etsiviä nuoria onnenonkijoita. Tai pikemminkin Chazelle toteuttaa nyt alkuperäisajatustaan, sillä hän kuulemma suunnitteli Babylonin kaltaista valkokangaseeposta jo 20oo-luvun lopulla, ja La La Land sujahti tähän väliin vähän kuin spin-offina – kuusi Oscaria sivutuotteella, ei huono.

Babylonin kolmas keskushenkilö on varsin arkkityyppinen hänkin. Jack Conrad (Brad Pitt) on aikakauden eli 1920-luvun valtavirtatähti (hahmon esikuvana on muun muassa Greta Garbon vastanäyttelijänä mainetta niittänyt John Gilbert), jonka loiste lähtee ulkomuodosta, ei näyttelijänlahjoista.

Hollywoodin tuotantokoneistot ovat tarinan tapahtuma-aikoina uuden edessä, sillä Al Jolson on jo antanut äänensä kuulua vuoden 1927 elokuvassa Jazzlaulaja. Kaikki suuret studiot kääntävät kurssinsa kohti äänielokuvaa, mikä tietää huonoa monille mykkäkauden komistuksille kuten Jack Conradille.

Myös Nellie LaRoyn juuri radalleen päässyt tähti lähtee heti laskuun, sillä hänen puheäänensä riipii niin äänimiesten kuin ennen kaikkea studiopomojen korvia.

Kahden korvapuusti on kolmannen kauppa: teknisesti lahjakkaalle Manny Torresille äänielokuva avaa ihan uudet näkymät, ja niinpä tämä kohoaa nopeassa tahdissa hanslankarista studiopäälliköksi.

CHAZELLEN ELOKUVA on kiinnostavimmillaan juuri tässä murrosvaiheen kuvauksessaan. Filmikaupungin tuotantolaitosten ottaessa haparoivia ensiaskeleitaan kohti äänitekniikan mahdollistamaa uutta elokuvamuotoa syntyy ohjaukseen tiheitä ja myös luontevan komediallisia kohtauksia. Seitsemän uusintaoton filmaussessio, jossa kaikki cut-komennot aiheutuvat äänipuolen ongelmista, tuntuu poikkeuksellisen kiinnostavalta juuri ja vain tässä kontekstissa.

Myös henkilökuvat tihenevät elokuvan keskushahmojen kohtaloiden traagistuessa. Kukkoilija Conradista tulee monin verroin inhimillisempi, kun hän havaitsee kuolevaisuutensa eli sen kylmän totuuden, että hänen tahtonsa ja kohtalonsa on studiopamppujen taskussa. Nellien lopullista lähtölaskentaa merkitsevä haistattelu Hollywoodin huippusosieteetin juhlissa on elokuvan herkullisimpia hetkiä.

Chazelle ei kuitenkaan malta pitää suitsia tiukalla, vaan loppua kohti niin kuvallinen kuin tarinallinenkin kerronta lähtee taas laukalle. Ja hajoaa. Trilleriksi virittyvässä loppukirissä gangsteripomon omaisuutta pimittänyt Nellie ja häneen sokeasti rakastunut Manny vaeltavat läpi Danten Helvetin kaikki piirit, kun joutuvat todistamaan peripahis James McKayn yksityistä freak showta. Tobey Maguire on muuten olemuksensa puolesta konnaroolissaan uskottavampi kuin Hämähäkkimiehenä.

Babylonin runsaus hukuttaa syövereihinsä monta kiinnostavaa roolihahmoa. Maguiren tapaan Jean Smart ottaa kyllä tilansa klassisena Hollywoodin juorutoimittajana Elinor St. Johnina (ilmeisenä esikuvanaan kaikkien ”juoruämmien” äiti Hedda Hopper), mutta enemmän kuriositeeteiksi jäävät esimerkiksi Red Hot Chilli Peppers -basisti Flean, Peter Weirin Todistaja-elokuvan suurisilmäisenä amishpoikana ikuisesti muistettavan Lukas Haasin ja tässä elokuvassa MGM-moguli Irving Thalbergia näyttelevän Max Minghellan roolityöt. Näyttelijäkrediiteissä (joissa elokuvan luonteren mukaisesti on vaatimattomat noin 350 nimeä) on myös Andy Warholin Factory-kauden kulttihahmo Joe Dallesandro, mutta en ainakaan minä ehtinyt häntä kaiken vyöryn keskeltä bongata.

Pari roolihahmoa olisi laveammankin kertomisen väärtejä. Maineeseen pyrkivä musta orkesterimuusikko Sid Palmer (Jovan Adepo) sekä kiinalaistaustainen päivätyössään mykkäfilmien tekstittäjä ja pimeään aikaan pidettävien bileiden erotiikkaa tihkuva laulajatähti Fay Zhu (Li Jun Li) raivaavat tiensä kohtullisiin asemiin tuotantotehtaan viidakoissa huolimatta siitä, että heidän etninen taustansa arveluttaakin rikkaiden valkoisten miesten dominoimassa filmimaailmassa. Hyviä tarina-aineksia kummassakin.

BABYLON PYRKII samaan jatkumoon, jossa edellisenä ja sitä merkittävämpänä lenkkinä on Tarantinon Once Upon a Time in Hollywood – Brad Pitt ja Margot Robbie siinäkin hyvin näkyvillä. Parhaasta päästä Hollywoodin moraalin kuvauksia on taas Robert Altmanin The Player(1992). Billy Wilderin Auringinlaskun katu (1950) painii sitten jo ihan omassa sarjassaan.

Damien Chazellen värikylläinen Hollywood-satu käy kaikkine yliannosteluineen ja yli kolmituntisessa kestoineen monin paikoin puuduttavaksi. Fiktioitua elokuvahistoriaa ja puhdasta sepitettä, draamaa ja komediaa, romanssia ja trilleriä hämmenetään niin isossa padassa ja syötetään niin isoin lusikoin, että ähky tulee. Kun on noin puolenkymmenen pitkän filmin ainekset yhdessä sopassa, ei voi kuin todeta taas tämä itsestäämselvyys: ”more is more” -ajattelu ei useinkaan ole elokuvassa yhtä suotavaa kuin metallimusiikissa.