Elokuva-arvio: Unelmien pukukaan ei vie lontoolaiselta työläisnaiselta sisäistä omanarvontuntoa

Rouva Harrisin tarinassa on haaveellista haihattelua, mutta silti sillä on jalat maassa, todellisuudessa.

1950-luvulle ajoittuva Rouva Harris lähtee Pariisiin ei ole tietenkään ulkoisilta mittapuiltaan ajankohtainen elokuva. Siitä tuli kuitenkin yllättäen sellainen omissa aikatauluissani, sillä satuin näkemään elokuvan samana iltapäivänä, jolloin kuningatar Elisabet II kuoli. Ajankohtaisempaa elokuvaa syksyn ensi-illoista ei siihen uutispäivään olisi voinut keksiä.

Rouva Harris lähtee Pariisiin tarjoaa avoimen todellisuuspakoista tunnelmaa, jossa toisen maailmansota näkyy siinä vielä varsin vastikäisenä painolastina. Ollaan siis jo kaukaisessa maailmassa, johon Elisabet II oli yksi viimeisiä hallinnollisia linkkejä.

Nimiosassa on lontoolainen siivooja Ada Harris (Leslie Manville), joka on menettänyt miehensä sodassa, mutta elelee edelleen tämän kuviteltuja neuvoja parhaansa mukaan noudattaen. Sotalesken eläkkeen varsin myöhään saadessaan Ada päättää sijoittaa sen haaveilemaansa pukuun, jota lähteekin teettämään Diorin muotitalosta Pariisista.

HAAVEELLISEN TARINAN tausta on amerikkalainen. Paul Gallicon romaani Mrs. ’Arris Goes to Paris ilmestyi 1957. Englannissa se julkaistiin kuitenkin vuotta myöhemmin nimellä Flowers for Mrs. Harris. Siitä Heidi Järvenpää suomensi sen vuonna 1960 nimellä Kukkia rouva Harrisille.