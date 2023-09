Elokuva-arvio: Vanhan miehen vaellus – Timothy Spall loistaa 90-vuotiaan jäärän roolissa

Meillä Pohjoismaissa ovat huvittaneet vanhat äkeähköt äijänjäärät, jotka kulkevat omia polkujaan ja näyttävät ikärasisteille pitkää kieltä tai keskisormea. Näin tapahtuu myös skottilaisen Gillies McKinnonin matkaelokuvassa. Rolf Bamberg

Ruotsalaiset, menestysromaaneista elokuviksi, jopa Hollywood-tuotannoksi asti päätyneet Jonas Jonassonin Satavuotias, joka karkasi ikkunasta ja Fredrik Backmanin Mies joka rakasti järjestystä (Yhdysvaltain markkinoilla A Man Called Otto, starring Tom Hanks) ovat saanett kiriapua Tuomas Kyrön Mielensäpahoittajalta, joka viimeksi paineli Escortin perässä pitkin Saksaa.

Samaan proosan ja elokuvan alalajityyppiin voi liittää brittilaiset veljensä Harold Fryn ja Tom Harperin, edelllinen on lähtenyt valkokangastripille Rachel Joycen menestysromaanista ja jälkimmäinen Joe Ainsworthin alkuperäiskäsikirjoituksesta.

ELOKUVA Viimeinen vuoro

Ohjaus Gillies McKinnon

Pääosissa Timothy Spall, Phyllis Logan

2021, 86 min. Ensi-ilta 29.9.

* * * *

Elokuvat Harold Fryn toiveikas taival ja Viimeinen vuoro ovat meillä nyt vähän sattuman kaupalla yhtäaikaa teattereissa. Gillies McKinnonin ohjaama matkaelokuva valmistui jo pari vuotta ennen Hettie McDonaldin Harold Fry -ohjausta, mutta on päätynyt meillä levitykseen vasta nyt Rakkautta & Anarkiaa -festivaaliosallistumisensa myötä, mikä toi viime viikolla myös elokuvan päätähden Timothy Spallin Suomeen.

Jos sanoo vähän kliseisesti Timothy Spallin kannattelevan elokuvaa, osuu osin oikeaan, sillä hän on sen ainoa varsinainen päähenkilö, on kuvissa koko ajan ja on loistava. Yksinomaan tätä alleviivaamalla sortuisi kuitenkin myös vähättelemään McKinnonia ohjaajana, Ainsworthia tarinankertojana ja George Goddesin vangitsevaa kameratyötä.

TOM HARPER on Britannian saarivaltion koillisimmassa mahdollisessa kolkassa John’o’Groatsissa asuva, hiljattain leskeksi jäänyt ysikymppinen mies, joka on ollut nuorena vapaaehtoisena lääkintämiehenä maailmansodassa (toisessa, ei ensimmäisessä, kuten hän joutuu eräälle nuorisolaiselle tarkentamaan) ja tehnyt työuransa automekaanikkona. Hän on vaimonsa kanssa menettänyt ainoan lapsensa kätkytkuolemassa.

Muun muassa tällaisia elämäkertatietoja saamme poimia Tomin pitkän bussimatkan kuluessa, kun hän lähtee eräänlaiselle pyhiinvaellusmatkalle saarivaltion toiseen äärinurkkaan, Cornwallin Lands Endiin. Lyhyet dialogit kanssamatkustajain kanssa ja niukahkot takaumat Tomin eletyn elämän varrelta piirtävät pala palalta vanhan miehen elonkaaren, ja niin Viimeisestä vuorosta tuleekin enemmän elämäntarina kuin road movie, vaikka tien päälläkoko ajan ollaankin.

Tomin matkaseuraksi osuu monenlaista väkeä, pahaa ja hyvää. Ikävien ihmisten kanssa Tom ajautuu hankaluuksinkin, ei äreyttään vaan pikemminkin humaanisuuttaan pitäessään esimerkiksi yhdessä busissa maahanmuuttajanaisen puolia kännisen öykkärin ryhtyessä harjoittamaan maahanmuuttokriittisyyttä.

Sairaalakuntoonkin hänet mukiloidaan, kun hän puolustaa viimeiseen asti kalleinta aarrettaan, vanhaa matkalaukkuaan. Vaikka sen sisältöä ei paljasteta kuin aivan lopussa, ei ole vaikea arvata, mitä laukussa on ja samalla koko Tomin matkan motiivia.

MCKINNONIN OHJAUS on jatkuvasta liikkelläolosta huolimatta kiireetöntä elokuvakerrontaa. Sen perustekijä on vanhan miehen verkkaisuus niin gestiikassa kuin puheenparressa, mutta Viimeinen vuoro ei missään nimessä ole sairaskertomus. Se on läpikotaisin haikea tarina siitä, miten jotkin asiat on vain saatava vietyä kinniakkaasti päätökseen vielä kun ehtii.

Timothy Spallin asema yhtenä suosikkinäyttelijänäni vankistuu Viimeisen vuoron myötä entisestään. Hänen kehonkielensä ja sekä maskeerauksella että rentoutetuilla naamalihaksilla aikaansaatu roikkuva ilme tekevät vaivattomasti 66-vuotiaasta 90-vuotiaan.

Viimeinen vuoro on hienosti hidas elokuva, joka saa omien eläkepäivien varalle vastaavanlaista bussireissua vastakkaisellä ilmansuuntavälillä Suomessa: luoteesta Kilpisjärveltä kaakkoiskulmaan Virolahdelle, kilometrejäkin tulisi suunnilleen samat kuin Tom Harperin reissun 1349.