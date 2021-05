”Emme halua enää yhdellekään keikalle, jossa nuori motoristi on menehtynyt” – poliisi huolestui nuorten kaksipyöräisten kunnosta

Kaksipyöräisten menopelien kunto on valitettavan huono, selvisi poliisin Länsi-Uudellamaalla viime perjantaina toteuttamassa mopo-, kevytmoottoripyörä- ja moottoripyörävalvonnassa. Poliisin mukaan osalla nuorista motoristeista välinpitämättömyys näkyy eri tavoin.

Perjantain teemavalvontaa tehtiin Espoossa, Kirkkonummella, Vihdissä ja Lohjalla kellon ympäri alkaen perjantaina iltapäivällä kello kaksi. Poliisi seurasi nuorten motoristien käyttäytymistä liikenteessä ja puuttui häiritsevään ajoon.

− Partiot pysäyttivät 90 mopoa, kevytmoottoripyörää ja moottoripyörää. Jokainen niistä tarkastettiin ja osa koeajettiin moottoripyöräpoliisien toimesta. Lisäksi tarkastettiin muutama traktorimönkijä ja sähköpotkulauta, komisario Hannu Kontola kertoo tiedotteessa.

Kontiolan mukaan valvonnassa tavattiin edelleen liikaa jarruttomia ja valottomia mopoja sekä kevytmoottoripyöriä. Kahdesta traktorimönkijästä oli poistettu rajoittimet, ja ne kulkivat poliisin koeajossa 112 ja 100 kilometriä tunnissa. Lisäksi yksi sähköpotkulauta luokiteltiin moottoripyöräksi yli 65 km/h kulkunopeudella.

− Ajoneuvon huono kunto yhdistettynä esimerkiksi rajoittimen poistamiseen on tuttu, mutta aina yhtä huolestuttava ilmiö. Olemme jo aiemminkin sanoneet, että emme halua mennä enää yhdellekään keikalle, jossa nuori motoristi on menehtynyt. Yksi tapa vaikuttaa tähän on, että nuoret yhdessä vanhempien kanssa huolehtivat ajoneuvon kunnosta, Kontola sanoo.