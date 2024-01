”Emme odota, että jokainen tällä matkalla käytävä keskustelu olisi helppo” – Blinkenin diplomatia-matkalla monta kohdetta

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken sukkuloi perjantaina ja viikonloppuna urakkatahdilla Lähi-idässä sekä Turkissa ja Kreikassa samaan aikaan kun YK ja avustusjärjestöt ovat vaatineet humanitaarisen avun välitöntä lisäämistä Gazaan.

Blinken käy matkansa aikana Israelissa ja Länsirannalla sekä viidessä arabimaassa: Egyptissä, Jordaniassa, Qatarissa, Saudi-Arabiassa ja Yhdistyneissä Arabiemiraateissa, kertoi Yhdysvaltain ulkoministeriö.

Ulkoministerin ensimmäinen kohde on kuitenkin Turkki, minkä jälkeen hän piipahtaa myös naapurimaa Kreikassa.

– Emme odota, että jokainen tällä matkalla käytävä keskustelu olisi helppo. Alueen tilanne on vaikea ja edessä on vaikeita valintoja. Ulkoministeri kuitenkin uskoo, että Yhdysvaltojen velvollisuus on johtaa niitä diplomaattisia ponnisteluja, joilla nämä haasteet kohdataan empimättä, perusteli ulkoministeriön edustaja Matthew Miller.