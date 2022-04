”Emme saa antaa sotasukupolven uhrausten muistojen himmetä” – työryhmä etsii keinoja veteraanityön vaalimiseksi

Valtio etsii keinoja, miten Suomen 1939-1945 käymien sotien ja veteraanien perinne säilytetään tulevaisuudessa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Valtioneuvoston kanslia asetti keskiviikkona, kansallisena veteraanipäivänä, työryhmän, joka laatii ehdotuksen perinteen säilyttämisestä, hoitamisesta ja vaalimisesta osana suomalaista yhteiskuntaa.

Veteraanijärjestöjen ja muiden veteraanityöhön liittyvän vapaan yhdistystoiminnan työ on muuttumassa edunvalvonta- ja perinnetyöstä perinnetyöksi, koska sotasukupolvi on poistumassa keskuudestamme, valtioneuvoston kanslian tiedotteessa todetaan.

Työryhmä on asetettu eduskuntaryhmien pyynnöstä, ja sen puheenjohtajana toimii Valtiokonttorin pääjohtaja Timo Laitinen. Ryhmän toimikausi päättyy tammikuun lopussa ensi vuonna.

Veteraanijärjestöt ovat valmistelleet muutosta. Tarkoituksena on, että veteraanijärjestöjen vastuu perinnetyöstä siirtyy Tammenlehvän perinneyhdistykselle.

”Sotasukupolven perintö on olennainen osa kansallista identiteettiämme.”

Eduskuntaryhmät muistuttavat, että veteraaniperinne on keskeinen osa suomalaista yhteiskuntaa nyt ja tulevaisuudessa.

– Suomi on osoittanut arvostuksensa ja kantanut vastuuta veteraaneja kohtaan pitämällä huolta heidän terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Ennen pitkää sotasukupolvi poistuu keskuudestamme, joten on erityisen tärkeää, että emme anna heidän työnsä ja uhraustensa muistojen himmetä suomalaisessa yhteiskunnassa. Nyt on oikea aika pohtia, miten perinteen jatkuminen varmistetaan, tiedotteessa todetaan.

Eduskuntaryhmät korostavat, että sotasukupolven perintö on olennainen osa kulttuuriperintöämme ja kansallista identiteettiämme.

– On aika luoda lähtökohdat ja periaatteet yhteiskuntamme veteraaniperinnetyön toteuttamiselle.

Veteraaniperinnetyön tulevaisuuden järjestämistä selvittävän työryhmän työssä on eduskuntaryhmien mielestä keskeistä määrittää, miten eri toimijoiden yhteistyö perinnetyössä järjestetään, mitkä ovat eri toimijoiden roolit ja vastuut, miten perinnetyö tulisi organisoida, toteuttaa ja rahoittaa – ja mikä on valtion rooli ja tehtävät veteraanien perinnetyössä.