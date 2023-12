”Emme voi vain katsoa sivusta” – myös Insinööriliitto aloittaa suorat painostustoimet

Akavalainen Insinööriliitto julistaa vuorokauden mittaisen työnseisauksen 14. joulukuuta valikoidussa teknologiateollisuuden yrityksissä vastalauseena hallituksen työelämäheikennyksille. DEMOKRAATTI Demokraatti

Lakko koskee tuhansia liiton jäseniä.

­

– Olemme eri tavoin yrittäneet viestittää hallitukselle, että sen ajamat työelämän heikennykset ja osa uudistuksista ovat mittaluokaltaan ja vaikutuksiltaan liian suuria. Olemme ilmaisseet halumme neuvotella asioista, mutta viestimme on mennyt kuuroille korville. Emme voi vain katsoa sivusta, kun suomalaisen työelämän kalenteria käännetään menneeseen, puheenjohtaja Samu Salo perustelee tiedotteessa.

Insinööriliiton painostustoimet kohdistuvat osin samoihin yrityksiin, jotka ovat SAK:laisen Teollisuusliiton ilmoittaman työnseisauksen piirissä 14. joulukuuta. Tarkka lista painostustoimien kohteena olevista yrityksistä on julkaistu Insinööriliiton verkkosivuilla.

­

– Huoli työelämän heikkenemisestä ja sopimusjärjestelmän tulevaisuudesta on yhteinen. Me teemme yhteistyötä eri liittojen kanssa omista lähtökohdistamme tilanteen mukaan, Salo sanoo.

TÄNÄÄN ilmoitettu työnseisaus on ensimmäinen Insinööriliiton ilmoittama suora painostustoimi. Puheenjohtajan mukaan liitto on valmis myös kiristämään painostusruuvia, jos tarvetta ilmenee.

­

– Eihän tämä ole sellainen tilanne, jota haluaisimme, mutta vaihtoehdot ovat vähissä. Hallituksen työelämäuudistukset kohtelevat kaltoin tuhansia ja taas tuhansia liiton jäseniä ja synkentävät työmarkkinasopimisen tulevaisuuden. Työmarkkinoilla asioita tehdään yhdessä neuvotellen ja sopien, ei yksipuolisesti sanellen.

Elinkeinoelämä, työnantajaliitot ja yritykset ovat Salon mukaan yrittäneet ottaa hallituksen ja palkansaajaliikkeen välisessä mittelössä viattoman sivustakatsojan roolia. Hänen mielestään niiden on korkea aika myöntää olevansa tulehtuneeseen tilanteeseen syyllisiä huomattavasti enemmän kuin antavat ymmärtää.

”Tämän kaltainen toiminta ei ole edes työantajien etu.”

Työnantajien kannattaa hänen mielestään myös kertoa maan hallitukselle, että tämän kaltainen toiminta ei ole edes työnantajien etu, puhumattakaan kansalaisista ja sitä myötä suomalaisesta yhteiskunnasta.

­

– Työnantajajärjestöjen toiveet ja kynänjälki näkyvät Orpon hallituksen ohjelmassa. Sinne on kerätty lähes kaikki, mitä työnantajajärjestöissä on kehdattu pyytää. Mutta sen hinnaksi on muodostumassa jäsenyritysten toimintaympäristön vakauden vakava ja pitkäaikainen vaarantuminen, kiitos hallituksen jääräpäisyyden ja työnantajien halun selkävoittoon.