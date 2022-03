”En edelleenkään tiedä, mitä miehelleni tapahtui” – uutissivusto: Venäjä pakottaa siviilejä ampumisen uhalla etulinjoille

Itä-Ukrainan Donbassissa Venäjä on pakottanut kouluttamattomia siviilejä tarttumaan aseisiin ja lähettänyt heitä sotansa etulinjoille, kertoo ukrainalainen uutissivusto Kyiv Independent. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Venäjän miehittämällä alueella Donbassissa asuva 24-vuotias mies kertoo, että Venäjän lukuun toimivat tahot ovat pakottaneet laittomasti hänen ystäviään, koulukavereitaan ja hiilikaivoksesta tuttuja entisiä kollegoitaan liittymään sotaan.

Miehen mukaan rintamalle pakotetut eivät ole palvelleet aiemmin asevoimissa tai käsitelleet konetuliaseita.

Paikallisen naisen mukaan siviilejä on pakotettu etulinjoille ja venäläisjoukot ovat uhanneet ampua heidät, jos he eivät noudata määräystä.

Kyiv Independentin haastattelema mies antoi uutissivustolle pääsyn venäläisessä sosiaalisen median palvelussa olevalle tililleen. Palvelussa hiilikaivoksen työntekijät ja heidän perheenjäsenensä keskustelevat aiheesta suljetussa ryhmässä.

Uutissivusto kertoo saaneensa nähtäväkseen kymmeniä julkaisuja, joissa laittomasti sotaan värvättyjen donbassilaisten vaimot keskustelivat suunnitelmistaan miestensä löytämiseksi.

- Meidän täytyy tehdä jotakin! Mieheni soitti minulle eilen ja sanoi heidän olevan taistelujen etulinjassa, eräs käyttäjä kirjoitti ryhmässä.

Miehet puolestaan tiedustelivat, voiko ”asevelvollisuuden” välttää jotenkin. Ryhmäläisten mielestä todennäköisyys tähän oli alhainen.

Kyiv Independentin mukaan useat paikalliset myös pelkäävät länsimaisille ja ukrainalaisille medioille puhumista. Monet uskovat Venäjän turvallisuuspalvelun kuuntelevan heidän puheluitaan tai seuraavan heidän viestintäänsä sosiaalisessa mediassa.

Värvätyille vakuutetaan, että heidät lähetetään sotaharjoitukseen.

Sivuston jututtaman toisen miehen mukaan sotaan värvätyille vakuutetaan, että heidät lähetetään 3-7 päivän mittaiseen sotaharjoitukseen. Kun he saapuvat paikalle, heidät ohjataankin taistelemaan Ukrainaa vastaan. Mies ei ollut kuullut sotaan lähetetyistä ystävistään viikkoon.

Myös paikallinen nainen kertoo menettäneensä yhteyden sotaan lähetettyyn mieheensä. Kun he puhuivat edellisen kerran, oli aviomies Mariupolin lähistöllä.

Venäjä on piirittänyt Ukrainan eteläosassa sijaitsevaa Mariupolin satamakaupunkia lähes sodan alkupäivistä lähtien. Kaupunkia on pommitettu säälimättömästi. Perjantaina venäläisjoukkojen kerrottiin edenneen kaupungin keskustaan, jossa on käyty tämän jälkeen kiivaita taisteluja.

Naisen mukaan Donbassista sotaan lähetettyjä on kuljetettu hyisessä talvisäässä toistakymmentäkin tuntia sotilasajoneuvoilla, joissa ei ole kattoa. Lisäksi hänen kertomansa mukaan taistelijat ovat voineet olla kolmekin päivää ilman vettä ja ruokaa.

Monet Donbassin ”asevelvollisista” ovat haavoittuneet vakavasti tai saaneet surmansa, nainen sanoo.

- Enkä edelleenkään tiedä, mitä aviomiehelleni tapahtui, hän lisäsi uutissivuston haastattelussa.