”En koe tehneeni mitään väärää” – kansanedustaja Berg sai potkut Tehyn valtuustoryhmästä

Hoitajajärjestö Tehyn Yhdessä eteenpäin -valtuustoryhmä on erottanut kaksi jäsentä ryhmästään. Toinen heistä on vaasalainen kansanedustaja, SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Kim Berg. Marja Luumi Demokraatti

Potkut eivät tulleet Bergille kovin suurena yllätyksenä. Hänen mukaansa ilmassa oli heti eduskunnan kiistellyn potilasturvallisuuslakiäänestyksen jälkeen, että niin sanottu demariryhmä miettii jotain jatkotoimia.

Eduskunta hyväksyi pakkolaiksikin kutsutun lain syyskuussa. Sillä voidaan muun muassa velvoittaa hoitajia suojelutyöhön työtaistelun aikana.

– Minuun otettiin yhteyttä heti äänestyksen jälkeen ja suositeltiin liitosta eroa. En koe, että olen tehnyt mitään väärää. Enkä sen takia todellakaan ala liitosta eroamaan, Berg kuvailee tapahtumia Demokraatille.

Berg on niin sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuin työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen. Hän toteaa, että asiantuntijoiden kuulemisten ja asian perinpohjaisen käsittelyn jälkeen muuta vaihtoehtoa ei ollut kuin kannattaa potilasturvalakia.

– En olisi kansanedustajana voinut tässä äänestyksessä toimia mitenkään toisin.

BERGIN MUKAAN ilmoitus ylimääräisestä kokouksesta tuli pari viikkoa sitten. Aiheena olisivat mahdolliset sanktiot Bergille ja valtuutettu Kirsi Lehtimäelle, joka kritisoi Tehyn päätöksentekoprosessia julkisuudessa sen jälkeen, kun hoitajajärjestöjen työehtokiistassa oli saatu ratkaisu aikaan.

Se kokous oli eilen. Berg oli kokouksen aikaan lentokoneessa matkalla Helsingistä Vaasaan. Hän sai tiedon erottamisista WhatsApp-ryhmän kautta. Molemmat erotetut ihmettelevät sitä, että heitä ei kuultu ennen erottamista kuten yleensä on tapana.

– Itse kysyin viestissä, oliko päätös yksimielinen. Vastauksena tuli ”kyllä”, Berg kertoo.

Valtuustokausi Tehyssä ei välttämättä pääty Bergillä. Eräs ryhmä oli tänä aamuna ottanut jo yhteyttä ja toivottanut ”sydämellisesti tervetulleeksi”. Berg sanoo tässä vaiheessa vielä miettivänsä asiaa.

VAASALAINEN röntgenhoitaja Berg on ollut lähes 20 vuotta Tehyn valtuutettuna ja ollut mukana monissa työtaisteluissa ja muissa tiukoissa tilanteissa. Hän sanoo ymmärtävänsä, että taistelutahto tuppaa jäämään päälle pahimpien taistojen tauottua.

– Ajattelin, että kun sopu työehdoista on saatu ja tilanne on rauhoittunut, enemmän puntaroitaisiin järjellä asioita kuin mentäisiin edelleen tunteella eteenpäin. Nyt tuntuu siltä, että tunne on jäänyt enemmän päälle.

Tehyn valtuuston suurimman valtuustoryhmän, Yhdessä eteenpäin, ryhmänvetäjä Tarja Kanerva totesi Demokraatille, ettei kommentoi tässä vaiheessa asiaa.