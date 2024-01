”En muista tällaisia vaaleja seuranneeni” – New Hampshiren vaalitulokset synnyttivät “hyvin erikoisen tilanteen”

Loppujen lopuksi New Hampshiren esivaalien tulokset eivät yllättäneet ketään. Entinen presidentti Donald Trump päihitti tiistaina ainoan varteenotettavan vastustajansa, entisen YK-suurlähettilään Nikki Haleyn noin 11 prosenttiyksikön erolla, kun äänistä oli laskettuna 91 prosenttia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kyselytutkimuksetkin pitivät Turun yliopiston John Morton -keskuksen Pohjois-Amerikan tutkimuksen professorin Benita Heiskasen mukaan paikkansa.

- Vaikutelma ruohonjuuritason innostuksesta on, että republikaanien puolue on Trumpin puolue ja sillä siisti. Tilanne on harvinaisen selvä.

Haley oli satsannut New Hampshireen suuresti sekä aikaa että rahaa, minkä lisäksi hänellä oli tukenaan osavaltion kuvernööri Chris Sununu. Ennen äänestyspäivää monet pitivät Haleyn mahdollisuuksia kaataa Trump parhaimpina juuri New Hampshiressä.

- En muista tällaisia vaaleja seuranneeni, että jo ensimmäisten osavaltioiden jälkeen aletaan laitella pillejä pussiin. Yleensä tämä on vasta esimakua ottaen huomioon, että kaikki osavaltiot sekä territoriot äänestävät ja kesäkuuhun asti äänestetään. Hyvin erikoinen tilanne, Heiskanen sanoo.

VOITTOPUHEESSAAN Trump sanoi kannattajilleen, että Haleylla oli “todella huono ilta”, kertoo uutiskanava CNN. Trump myös muistutti, että Haley jäi kolmanneksi Iowan vaalikokouksissa viime viikolla. Trump saavutti Iowassa näyttävän voiton.

- Me voitamme joka kerralla. Me voitamme esivaalit. Me voitamme puoluekokouksen, Trump julisti ja jatkoi, että Haley piti puheen kuin hän olisi voittanut.

- Hän ei voittanut. Hän hävisi, Trump sanoi.

Haleyn leiri puolestaan sanoi, että Trumpin puhe ainoastaan lisää heidän ehdokkaansa halua olla mukana kilvassa ehdokkuudesta. CNN:n mukaan Haleyn kannattajat kuvailivat Trumpin puheen olleen outo, ilkeä ja vihainen.

SEURAAVA tosiasiallinen kamppailu ehdokkaiden välillä käydään Haleyn kotiosavaltiossa Etelä-Carolinassa, jonka kuvernöörinä hän toimi vuosina 2011-2017. Varsinaisesta kotikenttäedusta ei ainakaan tässä vaiheessa voida kuitenkaan puhua, sillä Etelä-Carolinan republikaaniäänestäjät ovat lähtökohtaisesti Trump-myönteisempiä eli konservatiivisempia ja evankelikaalisempia.

Haleyn kampanjan tulevaisuus riippuu Heiskasen mukaan suuresti rahoittajien halusta avata kukkaronnyörejään.

- Hänellä on kyllä suuret rahoittajat takanaan, joskin luulen, että kassat on jo pitkälti käytetty näissä ensimmäisissä vaaleissa. Sitä on mahdoton sanoa. Kaikki ehdokkaat ovat aina henkeen ja vereen kisassa mukana, kunnes he yhtäkkiä jättäytyvät pois.

Muun muassa New York Timesin mukaan Haleya tukeva poliittinen järjestö on käyttänyt kampanjaan yli 71 miljoonaa dollaria, joista 99,9 prosenttia suunnattiin kahteen ensimmäiseen osavaltioon.

Haleyn kampanjaorganisaatio kommentoi kuitenkin jo tiistaina Politicon mukaan, että niin sanottu supertiistai saa monet liikkuvat ja poliittisesti maltilliset äänestäjät liikkeelle äänestävissä osavaltioissa. Maaliskuun 5. päivän supertiistaissa äänestetään näillä näkymin 13 osavaltiossa. Haley siis ainakin tällä hetkellä vaikuttaisi haluavan kovasti selviytyä maaliskuun alkuun saakka mukana kisassa.

Trumpin seuraava kohtalonhetki nähdään 8. helmikuuta. Tuolloin Yhdysvaltain korkeimmassa oikeudessa käsitellään tapausta, joka liittyy Coloradon päätökseen estää Trumpia asettumasta ehdolle osavaltiossa.

STT:n työryhmä: Saara Tunturi, Arttu Mäkelä, Ayla Albayrak, Maiju Ylipiessa, Ilmo Ilkka.