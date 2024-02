“En ole nähnyt sellaista riitaa, joka sovun voittaisi” – SDP jätti epäluottamuslauseen

SDP:n ryhmäpuheenvuoron pitänyt kansanedustaja, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan varapuheenjohtaja Lauri Lyly (sd.) jätti hallitukselle epäluottamuslauseen. Demokraatti Demokraatti

– Hallitus on omalla toiminnallaan aiheuttanut kaaoksen työmarkkinoille, epäonnistunut luomaan vakautta ja ennustettavuutta. Se on ollut kykenemätön ja haluton ratkaisemaan aiheuttamansa umpisolmun ja siksi hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta, Lyly perusteli ryhmäpuheenvuorossa.

Lyly kertoi tehneensä elämänsä aikana lukuisia sopimuksia, joilla suomalaista työelämää on uudistettu luottamusta vaalien.

– Sen kokemuksen pohjalta voin sanoa, en ole nähnyt sellaista riitaa, joka sovun voittaisi. Kun kuuntelin tässä hallituspuolueiden puheenvuoroja, jään kysymään estävätkö vastakkainasettelu ja riitely sovun syntymisen. Toivottavasti eivät.

Hän toivoi, että pääministeri Petteri Orpo (kok.) tarttuu SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin ehdotukseen aidoista neuvotteluista, joilla hallituksen aiheuttamasta kriisistä päästäisiin ulos.

VIIME AIKOINA nähdyt mielenilmaisut kertovat, että hallituksen valitsema linja on väärä, Lyly muistutti.

– Palkansaajien vastustuksen ymmärtää, kun katsoo mitä hallitus esittää. Kaikki esitykset ovat työnantajien kynästä. Yhtään työntekijöiden esittämää asiaa ei ole päässyt hallituksen esityksiin. Ei yhtään.

Hän huomautti, että ennen vaaleja nykyinen valtionvarainministeri Riikka Purra (ps.) lupasi ennen vaaleja, että muun muassa lakko-oikeuteen ei puututa ja pääministeri on sanonut, ettei keltään vaadita kohtuuttomia.

– Kuinkas nyt on käynytkään? Vuosikymmenten kokemuksella eri neuvottelupöydissä istuneena voin sanoa, että valmiiksi kirjattu lopputulos ei anna tilaa sisältömuutoksiin ja aitoihin neuvotteluihin. Mahdollisuus vaikuttaa on olematon tällaisessa neuvotteluasetelmassa. Nyt on tärkeintä saada aidot neuvottelut liikkeelle.

KYSYMYS on Lylyn mukaan viime kädessä osapuolten keskinäisestä luottamuksesta ja halusta tehdä sopimuksia: “Nyt ne puuttuvat.”

– Kestävimmät ratkaisut näihin ajankohtaisiin kysymyksiin saadaan, kun työnantajat ja palkansaajat yhdessä päättävät mitkä työelämäasiat pidetään keskenään sovittavina asioina ja mihin politiikka osallistuu.

Hallituksen ja myös työnantajien tämänhetkinen suurin harhaluulo on, että yksipuolisilla, palkansaajat unohtavilla ratkaisuilla olisi pidempää kestävyyttä, Lyly arvioi.

– Suomi nousee entistä tasavertaisimmilla, oikeudenmukaisilla ja osallistavilla työmarkkinoilla. Niihin kuuluu vahva ansioturva, alipalkkauksen kitkeminen, tasapuolisempi neuvotteluasetelma työpaikoille, ja pohjoismaisen mallin mukainen työriitatilanteiden tasapuolisempi tulkinta.

Niiden puolesta SDP tulee jatkossakin tekemään työtä joka päivä, hän korosti.