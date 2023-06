”En osaa sanoa, mikä on se logiikka” – Essayah kommentoi VM:n näkemyksiä

Kristillisdemokraateilla on aivan oma mallinsa siitä, mitä se tekisi paljon kohua herättäneelle ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeudelle. DEMOKRAATTI Demokraatti

Puheenjohtaja Sari Essayah muistutti aamulla Säätytalolla, että linjaus on jo puolueen vaihtoehtobudjetissa.

– Kristillisdemokraatit on ainoa puolue, joka on nostanut esille verovähennysoikeuden puolittamisen. Samalla on myöskin huomattava se, että kristillisdemokraatit on ajanut työnantajajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden kumoamista kokonaan, hän totesi hallitusneuvotteluihin mennessään.

Essayahin mukaan puolueen kantava ajatus on tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus.

– Ylipäätänsä, kun olemme tuota esittäneet vaihtoehtobudjeteissa eduskunnassa, kyllä olemme siellä saaneet siihen vastakaikua. Tietenkin nämä ovat näitä kokonaisuuksia.

VALTIOVARAINMINISTERIÖ esittää, että työntekijöiden verovähennysoikeus poistettaisiin, mutta työnantajan vastaavaan ei puututtaisi. Essayah sanoi, ettei ole ollut talouspöydissä, jossa asiaa on käsitelty eikä ole näin ollen ollut kuulemassa VM:n näkemystä.

– En osaa sanoa, mikä on se logiikka. Tähän mennessä, kun olemme tarkastuttaneet vaihtoehtobudjettiamme eduskunnan tietopalvelussa, että esitykset ovat toteuttamiskelpoisia, koskaan ei ole meille sanottu, etteikö tätä työnantajien jäsenmaksun verovähennysoikeutta voitaisi kokonaan kumota. Siinä mielessä en osaa vastata tähän, että jos tällaisia perusteluja on esitetty, että mitä ne mahtavat sitten olla.

Essayah huomautti, että suomalaista verotusta on pyritty yksinkertaistamaan ja pitämään se samalla laajapohjaisena keräämällä verotuloja monesta eri kohteesta.

– Hyvä verotusjärjestelmä on kuitenkin sillä tavalla johdonmukainen. Ajattelen niin, että tässä johdonmukaisuus myös toteutuisi sitä kautta, että erilaisista vähennyksistä, joita meillä on verotuksessa jonkin verran, niitä tällaisessa taloustilanteessa tulee myöskin tarkastella kriittisesti.

Hän otti kantaa myös arvonlisäveroon.

– Ennen vaaleja käydyissä vaalikeskusteluissa olemme todenneet, että alennetuilla arvonlisäverokannoilla on perusteensa, kun on kyse muun muassa lääkkeistä, ruoasta ja vastaavasta. Täytyy aina muistaa, että nämä ovat iso osa kulutusmenoista esimerkiksi pienituloisille.