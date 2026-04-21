21.4.2026 08:12 ・ Päivitetty: 21.4.2026 08:12
Enemmän etätyötä, tukea julkiselle liikenteelle – FT: näin EU-komissio suosittelee hillitsemään fossiilisten polttoaineiden kulutusta
EU-komissio suosittelee etätöiden lisäämistä fossiilisten polttoaineiden kulutuksen hillitsemiseksi, kertoo sanomalehti Financial Times.
Etätöiden lisääminen on yksi keinoista, joita komissio suosittelee jäsenmaille selviämiseksi Lähi-idän sodan aiheuttamasta fossiilisten polttoaineiden hintojen noususta.
Komission mukaan yrityksiä tulisi kannustaa siihen, että ne pitäisivät vähintään yhden etätyöpäivän viikossa, jos mahdollista.
Komissio suosittelee FT:n mukaan jäsenmaille myös julkisen liikenteen tukemista sekä esimerkiksi lämpöpumppujen ja aurinkopaneelien arvonlisäveron laskemista.
Komissio haluaa keinolistallaan vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä EU:ssa ja toisaalta kannustaa siirtymistä uusiutuvien energialähteiden käyttöön.
Komission on määrä julkistaa keinolistansa jäsenmaille keskiviikkona. Komissio julkisti samankaltaisen keinolistan vuonna 2022 sen jälkeen, kun Venäjän hyökkäys Ukrainaan oli nostanut fossiilisen energian hintoja. Tuolloin komissio suositteli yrityksille ja kuluttajille muun muassa sisätilojen lämmityslämpötilojen alentamista.
