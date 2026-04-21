21.4.2026 08:12 ・ Päivitetty: 21.4.2026 08:12

Enemmän etätyötä, tukea julkiselle liikenteelle – FT: näin EU-komissio suosittelee hillitsemään fossiilisten polttoaineiden kulutusta

ANTTI AIMO-KOIVISTO / LEHTIKUVA

EU-komissio suosittelee etätöiden lisäämistä fossiilisten polttoaineiden kulutuksen hillitsemiseksi, kertoo sanomalehti Financial Times.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Etätöiden lisääminen on yksi keinoista, joita komissio suosittelee jäsenmaille selviämiseksi Lähi-idän sodan aiheuttamasta fossiilisten polttoaineiden hintojen noususta.

Komission mukaan yrityksiä tulisi kannustaa siihen, että ne pitäisivät vähintään yhden etätyöpäivän viikossa, jos mahdollista.

Komissio suosittelee FT:n mukaan jäsenmaille myös julkisen liikenteen tukemista sekä esimerkiksi lämpöpumppujen ja aurinkopaneelien arvonlisäveron laskemista.

Komissio haluaa keinolistallaan vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä EU:ssa ja toisaalta kannustaa siirtymistä uusiutuvien energialähteiden käyttöön.

Komission on määrä julkistaa keinolistansa jäsenmaille keskiviikkona. Komissio julkisti samankaltaisen keinolistan vuonna 2022 sen jälkeen, kun Venäjän hyökkäys Ukrainaan oli nostanut fossiilisen energian hintoja. Tuolloin komissio suositteli yrityksille ja kuluttajille muun muassa sisätilojen lämmityslämpötilojen alentamista.

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Politiikka
21.4.2026
Orpo: ”Säästämisessä ei ole välivuotta” – Purra: ”Kansalaisilla ei syytä huoleen”
Lue lisää

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
21.4.2026
Insinööriliitto: Jatkuva oppiminen agendalle yli vaalikausien – ”Kasvu ei synny ilman osaajia”
Lue lisää

Pekka Wahlstedt

Kirjallisuus
20.4.2026
Arvio: Uutuuskirja tiivistää, mistä hyvinvoinnissa lopulta on kysymys
Lue lisää

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

