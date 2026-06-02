Talous
2.6.2026 09:55 ・ Päivitetty: 2.6.2026 09:55
Energian hinta kiihdyttää inflaation kasvua
Energian ja palveluiden kallistuminen ovat nostaneet inflaatiota Euroalueella.
Euroalueen inflaatio nousi toukokuussa 3,2 prosenttiin, Eurostat kertoo ennakkotietojensa pohjalta. Huhtikuussa inflaatio oli tasan 3 prosenttia.
Inflaatiota kiihdytti erityisesti energian hinta, joka kallistui 10,9 prosenttia viime vuoden toukokuuhun verrattuna. Huhtikuussa energian hinnan inflaatio oli vain hiukan alempana 10,8 prosentissa.
Palveluiden hinta nousi toukokuussa 3,5 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Ruoan, alkoholijuomien ja tupakan hinnat kallistuivat 2 prosenttia.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.