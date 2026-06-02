Talous

2.6.2026 09:55 ・ Päivitetty: 2.6.2026 09:55

Energian hinta kiihdyttää inflaation kasvua

Energian ja palveluiden kallistuminen ovat nostaneet inflaatiota Euroalueella.

Euroalueen inflaatio nousi toukokuussa 3,2 prosenttiin, Eurostat kertoo ennakkotietojensa pohjalta. Huhtikuussa inflaatio oli tasan 3 prosenttia.

Inflaatiota kiihdytti erityisesti energian hinta, joka kallistui 10,9 prosenttia viime vuoden toukokuuhun verrattuna. Huhtikuussa energian hinnan inflaatio oli vain hiukan alempana 10,8 prosentissa.

Palveluiden hinta nousi toukokuussa 3,5 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Ruoan, alkoholijuomien ja tupakan hinnat kallistuivat 2 prosenttia.

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

