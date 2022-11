Energiateollisuuden Leskelä uudesta verosta: Ei yllätä

Uutissuomalainen kertoi eilen, että Suomeen on tulossa vero, jolla rokotetaan energiayhtiöiden ylisuuria voittoja. Valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk.) mukaan vero valmistellaan nopeasti. Johannes Ijäs Demokraatti

Hallitus päätti syksyllä budjettiriihessä niin sanotun windfall-veron valmistelun käynnistämisestä. Saarikko kuvaili Uutissuomalaiselle sähkövoiton lisäveroa windfall-veron sukulaiseksi. Suurin ero on siinä, että lisävero on voimassa lähtökohtaisesti vain määräajan eli ensi vuoden.

Energiateollisuus järjesti tänään mediatilaisuuden eri energiamuotojen näkymistä ensi talvena. Samassa yhteydessä Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä sai vastattavakseen kysymyksen hallituksen kaavailemasta uudesta verosta.

Hän sanoi, että vero olisi mikään yllätys, koska se on EU-asetuksen toimeenpanoa.

– Energiaministerit hyväksyivät komission esityksestä syyskuun viimeisenä päivänä hätäasetukseksi kutsutun asetuksen, jossa yksi elementti oli leikata sähköntuottajien ylituottoja ja jakaa niitä energia-asiakkaille. Tausta on se, että sähkömarkkinaan on ollut aika vaikea puuttua ja on katsottu kohtuuttomaksi se, jos jotkut yhtiöt rikastuvat sillä, että sodan ja energiapulan seurauksena tukkuhinnat ovat korkealla, Leskelä sanoi medialle.

Hänen mukaansa Energiateollisuudessa ymmärretään veron poliittinen tarkoitusperä.

EU:n asetus hän sanoo olevan oli niin kelvoton, että todennäköisesti yksikään maa ei pysty sitä sellaisenaan toimeenpanemaan.

EU-ASETUKSEN mukaan valtion tehtävä on leikata kaikki ne markkinatuotot, jotka ovat yli 180 euroa/megawattitunnilta sähköntuottajilta ja jakaa raha asiakkaille. Asetus oli viritetty EU:ssa joulukuun alusta kesäkuun loppuun.

– Nyt valtiovarainministeriö on tietojemme mukaan valmistellut hieman vaihtoehtoista tapaa toteuttaa samaa tarkoitusta. Tämä on joka tapauksessa EU-asetus ja se on laitettava toimeen. Ymmärrämme siis, että valtiovarainministeriö on tässä aktiivinen, Leskelä toteaa.

Hän huomauttaa, että esityksen tarkasta sisällöstä ei ole tietoa.

– Olemme ymmärryksessä, että siinä verotettaisiin sähköntuotannon voittoja. Meidän kannalta kiinnostavaa tietysti on, miten veroa kohdennetaan, millaista verotuottoa sillä mahdollisesti tavoitellaan ja miten erilaisia tuottajia käsitellään. Jos se kohdistuu ensi vuoteen, silloin se on tietysti ajallisesti vähän erilainen kuin EU:n esitys. Katsotaan, mitä sieltä saamme.

Leskelän tietojen mukaan asia tulisi hallituksesta lausunnolle ensi viikolla ja lausuntoaika olisi hyvin lyhyt. Hallituksen esitys olisi eduskunnalla ennen vuodenvaihdetta.

– Tässä vaiheessa emme oikeastaan osaa sanoa kovin paljon muuta kuin, että emme ole nähneet sitä mallia.

– On tietenkin niin, että kun korkea hintatilanne jatkuu pitkään, totta kai silloin sähköntuottajat, joilla kustannukset ovat alemmat isossa kuvassa hyötyvät. On hyvin mahdollista, että jotkut yhtiöt tekevät sähköntuotannossa oikein hyvää tulosta. Siinä mielessä on myöskin ymmärrettävää, että tähän kiinnitetään huomiota.