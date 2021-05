Ennakkoperintöjen ja rahalahjojen antaminen on lisääntynyt 2000-luvulla – ”Tämän summan voi antaa kuka tahansa: äiti, isä, mummi, pappa tai kummisetä”

Ennakkoperintöjen ja rahalahjojen antaminen on lisääntynyt 2000-luvulla. Taustalla on todennäköisesti se, että suomalaisten varallisuus on noussut pitkällä aikavälillä: monessa perheessä on enemmän omaisuutta, jota jättää jälkipolville, arvioi Veronmaksajain Keskusliiton verojuristi Tuomo Lindholm, joka on työskennellyt perintöasioiden parissa 1980-luvulta alkaen.