”Ennen jokaista palkkapäivää jännittää” – Helsingin kaupungin työntekijöiden mitta on tullut täyteen

”Mikä päivä tänään on? Eräpäivä!” -huudot kaikuivat tänään Senaatintorilla, kun Helsingin kaupungin alkukeväästä jatkuneisiin palkanmaksuongelmiin kyllästyneet työntekijät ja viranhaltijat vaativat palkkakaaosta kuntoon. Marja Luumi Demokraatti

Ongelmien juurisyyksi on löydetty kaupungin siirtyminen uuteen palkanmaksujärjestelmään Sarastiaan, minkä vuoksi tuhansien ihmisten palkat ovat jääneet maksamatta tai ne on maksettu väärin.

Helsingin kaupungilla työskentelevä nuoriso-ohjaaja Riikka Valkonen teki aiemmin kesällä rikosilmoituksen kaupungin palkanmaksun ongelmista.

– Mikään asia ei edennyt, kaikki junnasi paikallaan, eikä kaupunginjohto ottanut ongelmiin mitään kantaa ennen kuin mediamylläkkä alkoi, hän perustelee Demokraatille.

Valkonen toimii Julkisten ja hyvinvointialojen liiton varapääluottamusmiehenä sekä luottamusmiehenä nuorisopalveluissa. Hänen omat vaikeutensa palkanlaskennan kanssa alkoivat jo huhtikuussa ennen pääsiäistä.

VALKONEN OLETTI oletti saavansa sovitusti palkan ennen pääsiäispyhiä, mutta Sarastiasta palkkalaskelmaa ei löytynyt. Alkoi puhelinrumba, ensin palkanlaskentaan soitti Valkosen esimies, sitten hän itse ja molemmille luvattiin moneen otteeseen palkan olevan tilillä ennen pääsiäistä.

– Ei tullut, ja selityksiä ei myöskään. Jouduin lainaamaan rahaa, että selviän pääsiäisen yli. Se ärsytti siinä vaiheessa eniten, että koko ajan luvattiin, mutta mitään ei tapahtunut.

Palkka tuli viimein pääsiäisen jälkeen, mutta palkkalaskelmaa hän ei monista pyynnöistä huolimatta saanut.

”Olen varmaan kaupungille yli tonnin velkaa.”

Palkka oli kuitenkin laskettu väärin. Valkonen teki pidemmän sijaisuuspätkän helmikuuhun asti paremmalla palkalla, eikä palkkasummaa ollut korjattu oikealle alemmalle tasolle sijaisuuden päättyessä. Maaliskuussa hänen palkkansa oli vielä laskettu oikein, mutta…

– Mutta nyt olen saanut koko ajan saanut Sarastian käyttöönoton jälkeen sitä korkeampaa palkkaa. Siinä vaiheessa, kun joku ratkaisee tämän minun ongelmani, minä olen varmaan yli tonnin kaupungille velkaa. Olen pyytänyt oikaisemista mahdollisimman nopeasti, koska virhe kertaantuu kuukaudesta toiseen, lomarahoissa, lisissä, ihan kaikissa, Valkonen kertoo tuskaantuneena.

Hän pitää tilannetta epäreiluna, koska väärin maksettu palkka ei ole hänen vikansa – ja hän yrittänyt saada sitä oikaistuksi moneen otteeseen.

Valkosta ärsyttää se, kuinka kaupungin johto selittää, kuinka palkatta jääneiden ihmisten tilanne paranee koko ajan.

– Mutta kertaakaan ei ole mainittu siitä, milloin lähdetään pieniä palkkavirheitä korjaamaan – tekemään niille jotain. Niistä pienistä puroista tulee lopulta se iso joki. Itse olin silloin viisi päivää ilman palkkaa ja se ei talouttanut hetkauttanut, mutta nämä jatkuvat virheet hetkauttavat.

Valkosen palkasta on mennyt osa henkilöstökassaan omalle tilille. Yhtenä kevään kuukautena näin ei kuitenkaan käynyt, mutta häneltä oli kuitenkin pidätetty tämä summa palkasta.

– Onko kaupunki nyt lainannut minulta tietämättäni, hän naurahtaa.

Uuden palkanmaksujärjestelmän Sarastian käyttöönoton jälkeen palkkalaskelmat ovat olleet Valkosen mukaan ”aivan käsittämätöntä hebreaa”, monisivuisia opuksia.

– Toivon, että kaupunki palkkaa palkanmaksuun henkilöitä, joihin voi olla yhteydessä, ja jotka kertovat, mistä palkkanauha koostuu, mistä loppusumma sinne tulee.

TÄMÄN VUODEN kevät ja kesä on ollut Valkoselle ja tuhansille muille kuormittavaa aikaa.

– Ennen jokaista palkkapäivää jännittää, mitä sieltä tulee, ja omalla kohdallani vielä se, tuleeko takaisinmaksu nyt jatkuvasti liikaa maksetusta palkasta. Toivon, että saan itse aikatauluttaa takaisinmaksun, ettei käy niin, että saankin palkkaa yhtäkkiä 500 euroa kuussa.

Hän hymähtää, ettei ole saanut lisiä helmikuun alusta lähtien, joten se ehkä kompensoi takaisinmaksua jossain määrin.

Valkosella on selkeä viesti Helsingin kaupungille eräpäivänä:

– Nyt pitää lopettaa asioiden piilottelu ja saada homma luistamaan, ei vain hoitaa kuntoon puuttuvat palkat vaan korjata ihan jokaikinen virhe. Syyllisiä voidaan etsiä myöhemmin.

Valkonen on työskennellyt Helsingin kaupungilla 17 vuotta ja opiskelee parhaillaan työelämän kehittäjäksi.

– Olen miettinyt, että nyt tämä riitti, mutta katsotaan. Mutta en kyllä kaupungin paikkoja ole työpaikkailmoituksia silmäillessä ole katsellut.

ARI-JUKKA LUHTAVAARA oli tänään jotakuinkin tyytyväinen mies, mutta vain omasta puolestaan. Hänen palkkapäivänsä oli tänään Eräpäivänä – myöhässä tosin, mutta palkka jopa oikein laskettuna.

Luhtavaara toimii päätoimisena pääluottamusmiehenä jukolaisille varhaiskasvatuksen opettajille ja esihenkilöille. Elokuun palkan piti tulla tilille 12. päivä. Hän huomasi edellisenä päivänä, että palkkalaskelma näytti nollaa. Luhtavaara laittoi ohjeiden mukaan sähköisen lomakkeen asiasta palkanlaskentaan. Rahaa ei tullut palkkapäivänä.

Palkanlaskennasta ei kuulunut mitään ja viikon odottelun jälkeen Luhtavaara soitti palkanlaskentaan, jossa luvattiin pistää lomake eteenpäin palkkasihteerille.

– Ihmettelin siinä, että eikö pitänyt priorisoida heitä, joilta palkka on jäänyt kokonaan maksamatta.

Selityksenä oli ruuhka.

Luhtavaara sai tämän viikon maanantaina sähköpostia, jossa epäiltiin, olisiko hän palannut takaisin päiväkodinjohtajaksi. Ei ollut. Viimein palkanlaskennasta tuli kysymys, haluaisiko hän palkan pikamääräyksenä tiistaiksi vai riittäisikö keskiviikko. Keskiviikko sopi.

– Tänään eräpäivänä elokuun palkka tuli kaikkine lisineen.

35 VUOTTA Helsingin kaupungilla työskennellyt Luhtavaara on ihmeissään tilanteesta: tähän mennessä palkka on aina tullut ajallaan.

Vaikka oma ongelma ratkesikin lopulta, pääluottamusmiehenä hän on joutunut setvimään muiden vaikeita tilanteita.

– Jotkut ovat jääneet toistuvasti ilman palkkaa ja se tuottaa todellisia arjen ongelmia, inhimillisiä kärsimyksiä. Aiemmin on voinut luottaa siihen, että palkka tulee ajallaan ja oikein, mutta nyt virheitä on valtavasti. Ja ihmiset eivät osa itse tarkistaa palkkaansa, koska palkkalaskelma on nykyisin niin monimutkainen, Luhtavaara kertoo tilanteesta.

Hän sanoo tienneensä, että uusi palkanmaksujärjestelmä Sarastia tulee tuottamaan ongelmia.

– Mutta en olisi uskonut, että sotku on näin iso. Henkilöstö varoitti ongelmista etukäteen, ja kaupungin johdon olisi pitänyt ottaa riskit todesta eikä vähätellä.

”Nyt hoidetaan kriisiä, kun olisi pitänyt varautua.”

Henkilöstön mielestä uuden järjestelmän käyttöönottoa olisi pitänyt venyttää mahdollisimman pitkälle, mutta näin ei tehty.

– Nyt hoidetaan kriisiä, kun olisi pitänyt varautua siihen, mitä järjestelmän vaihtuminen voi aiheuttaa. Siinä vaiheessa olisi ollut halvempaa maksaa konsulteillekin kuin nyt jälkikäteen, Luhtavaara pohtii.

Hän muistuttaa myös valtavasta imagohaitasta Helsingille – kaupunki, joka maksaa varmasti palkkansa, saa nyt etulyöntiaseman kilvassa ammattilaisista.

MIELENILMAUKSEN järjestivät Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL sekä Opetusalan ammattijärjestö OAJ. Paikalla oli myös laajasti kaupungin edustusta, esimerkiksi Helsingin pormestari Juhana Vartiainen, joka pyysi jälleen anteeksi palkanmaksun ongelmia.

Helsingin kaupunginvaltuusto aloitti keskiviikkona kuudelta illalla ongelmista keskustelutilaisuuden, jonka aluksi Vartiainen kertoi että Helsinki valmistelee tarjouspyyntöjen tekemistä ulkopuolisen selvityksen teettämiseksi ongelmista.