Tiede ja teknologia
15.7.2026 08:15 ・ Päivitetty: 15.7.2026 08:15
Ennuste: Tältä näyttää EU:n väestömäärä parin vuoden päästä
Euroopan unionin väkiluku saavuttaa lähiaikojen huippulukemansa vuonna 2029 ja kääntyy sen jälkeen hitaaseen laskuun, käy ilmi EU-komission julkistamasta väestöraportista.
EU:n väkiluku nousee raportin mukaan vuonna 2029 hieman yli 453 miljoonaan, mutta laskee vuoteen 2050 mennessä 445 miljoonaan.
Vuonna 2100 EU:n väkiluvuksi arvioidaan vajaat 399 miljoonaa, mikä on suunnilleen saman verran kuin 1970-luvun jälkipuoliskolla.
Tämän vuoden alussa EU:ssa oli raportin mukaan vajaat 451 miljoonaa ihmistä.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.