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Tiede ja teknologia

15.7.2026 08:15 ・ Päivitetty: 15.7.2026 08:15

Ennuste: Tältä näyttää EU:n väestömäärä parin vuoden päästä

iStock

Euroopan unionin väkiluku saavuttaa lähiaikojen huippulukemansa vuonna 2029 ja kääntyy sen jälkeen hitaaseen laskuun, käy ilmi EU-komission julkistamasta väestöraportista.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

EU:n väkiluku nousee raportin mukaan vuonna 2029 hieman yli 453 miljoonaan, mutta laskee vuoteen 2050 mennessä 445 miljoonaan.

Vuonna 2100 EU:n väkiluvuksi arvioidaan vajaat 399 miljoonaa, mikä on suunnilleen saman verran kuin 1970-luvun jälkipuoliskolla.

Tämän vuoden alussa EU:ssa oli raportin mukaan vajaat 451 miljoonaa ihmistä.

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